Рядко, но зловещо: Мрежест питон погълна жена в Индонезия

∆ена е открита мъртва в корема на зми€, след като влечугото € е погълнало ц€лата. »нцидентът се е случил в централна »ндонези€. “ова е пети€т човек, погълнат от питон в страната от 2017 г. насам.



—ъпругът на 45-годишната ‘арида и жителите на село алемпанг в провинци€ ёжен —улавеси € откриха в петък в мрежести€ питон, който бил с размери около пет метра.

ћайката на четири деца е изчезнала в четвъртък вечерта и не е усп€ла да се прибере у дома. “огава е започнало издирване, каза ръководител€т на селото —уарди –оси пред ј‘ѕ.

—ъпругът й "намерил вещите й... което го накарало да се усъмни. —лед това сел€ните претърсили района. —коро забел€зали питон с гол€м корем", каза —уарди. "“е се съгласиха да разрежат стомаха на питона. ¬еднага щом го направиха, главата на ‘арида веднага се вид€."

‘арида беше намерена напълно облечена вътре в зми€та.

√рафично видео, публикувано от TMZ, изглежда показва как зми€та е разр€зана в гориста местност, докато други кадри, публикувани от Daily Mail, изглежда показват как т€лото на жената се носи в оде€ло покрай сел€ните.

ћрежестите питони хващат пл€чката си с десетки остри извити зъби и след това € стискат до смърт, преди да € погълнат ц€лата. “е са широко разпространени в »ндонези€ и други части на ёгоизточна јзи€ и е известно, че €дат маймуни, прасета и други бозайници.

A missing woman, Farida, 50, was found eaten alive by a giant python in Kalempang, Indonesia. Locals cut her out of the snake's belly after she disappeared on June 6. #Indonesia #PythonAttack #Python pic.twitter.com/CtSisK3WBO