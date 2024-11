С лъскаво видео "Вагнер" набират войници за Африка

Във филм за набиране на персонал, насърчаващ работата на руски наемници в Африка, добре въоръжени войници в пустинен камуфлаж са показани да доминират бойни умения, без обаче да се вижда враг.



Възторжен саундтрак "циментира" сцените, достойни за холивудски блокбастър, на камуфлирани войници, стрелящи с оръжия, каращи танкове и мотоциклети и пилотиращи дронове.

След като тези картини избледняват, се появява призива: "Ние сме там, където Русия има нужда от нас" и код, който, след като бъде сканиран, препраща към Африканския корпус - новата марка на Москва за Wagner Group след смъртта на нейния основател, който организира неуспешен бунт срещу президента Путин.

В сравнение с тежката ситуация на войната в Украйна, видеото прави едно африканско разполагане да изглежда пъргаво, високотехнологично и с нисък риск. И все пак последните месеци изпитаха частната армия на Кремъл на континента повече от всякога.

През юли руските наемници претърпяха най-голямото си поражение извън Украйна близо до северната граница на Мали с Алжир. Най-малко 44 мъже от "Вагнер" бяха убити със съюзнически малийски войски в засада от сепаратистите.

Паралелните атаки срещу известни локации в столицата на Мали, Бамако, през септември хвърлиха допълнително съмнение върху хвалбите на "Вагнер", че е по-добър партньор в сигурността на хунтата в Мали от френските войски и войските на ООН, които смени.

Вагнер има около 1500 наемници в Мали, 400 в съседна Буркина Фасо и 100 в Нигер.

От първото си разполагане в Африка през 2018 г. руските наемници процъфтяват, като поддържат крехки ръководства, докато са обвинявани в сериозни нарушения на човешките права, като изтезания и убийства.

Внедряването генерира такси, въпреки че истинската награда е достъпът до природни ресурси.

След смъртта на Евгений Пригожин, командващият олигарх на "Вагнер", Кремъл постави операцията под контрола на Министерството на отбраната. Нов тласък за бизнес доведе до договор с богатата на петрол Екваториална Гвинея, където миналата седмица пристигна единица от Африканския корпус от 200 души.

Изящният стремеж за набиране на персонал е необходим на организацията, за да успокои всички африкански съмнения, че нейната мощ е надценена или преувеличена.

В Судан Русия гледа към участък от Червено море за военна база и подкрепя двете страни в гражданската война, за да гарантира, че е срещу евентуалната печеливша армия.

Москва е изпратила оръжия на националната армия на Судан, докато нейните наемници снабдяват паравоенния враг на тази армия, Силите за бърза поддръжка (RSF), които също са подкрепени от Обединените арабски емирства.

Стратегическото местоположение на третата по големина африканска страна, в пресечната точка на Индийския океан, Африканския рог и арабския свят, въвлече редица регионални и чуждестранни сили в 19-месечния конфликт. В понеделник Русия наложи вето на резолюция на ООН за незабавно прекратяване на огъня във войната, която доведе Судан до ръба на глада.

Дейвид Лами, външният министър, нарече действието на Москва "позор", след като тя беше единствената от 15-членния съвет за сигурност, който гласува против мярката.

Дмитрий Полянски, заместник-посланикът на Русия в ООН, каза на изслушването, че резолюцията подкопава суверенитета на Судан.

Той обвини Обединеното кралство и Сиера Леоне в "двойни стандарти", посочвайки това, което той описа като подкрепата на Великобритания за продължаващите хуманитарни нарушения на Израел във войната му в Газа.

