С 1,7 млн. лева МОН бори недостига на учители

11 милиона лева за безжичен интернет, хардуер, електронни дневници и електронно учебно съдържание ще бъдат разпределени към училищата през тази година, съобщиха от Министерството на образованието. Парите са осигурени от държавния бюджет и са по програма Информационно-комуникационни технологии.

Това е една от 17-те програми за развитие на образованието с общ бюджет 76 млн. лв., за които учебните заведения кандидатстват на проектен принцип за финансиране извън делегираните им бюджети.

Пилотната програма "Мотивирани учители“ е насочена към преодоляване на недостига на учители по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии. За реализирането й се отпускат 1,7 милиона лева.

"Предвижда се да бъдат обучени 100 специалисти в тези области за придобиване на педагогическа правоспособност. 100 действащи преподаватели ще получат допълнителна квалификация за учители по математика, физика, информатика, природни науки в основното образование, информационни технологии, чужд език и религия“, заяви заместник-министър Таня Михайлова.

Тя посочи, че по един от модулите на програмата ще бъде сформиран "корпус“ от 80 педагози, които да бъдат изпращани в училища с концентрация на ученици с обучителни затруднения. Целта е да споделят опит с колегите си и да помогнат за постигане на по-добри резултати.

Един милион лева са осигурени за възможности за стажове на учители в IT фирми и за ранно кариерно ориентиране на ученици от 1 до 10 клас в областта на информационните технологии. По програмата "IT фирми в училища и учители в IT фирми” представители на бизнеса ще могат да се включват в обучението по определени теми и уроци, както и да провеждат семинари за популяризиране на технологиите сред децата.

В същото време учителите ще могат да преминават кратки стажове в IT компании, да се включват в техни проекти и така да повишават познанията и квалификацията си, подчерта Таня Михайлова. По думите й учениците, които вече втора година се обучават по професия "Приложен програмист“ ще могат да докажат знанията и уменията си.

По програмата за подготовка и провеждане на ученическите олимпиади и състезания са предвидени 3 200 000 лева. Бюджетът е увеличен, за да се привлекат представители на университетите и БАН в подготовката на учениците. Ще се финансира и ново национално състезание по финансова математика.