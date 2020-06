Близо 2000 деца и младежи видяха възможности на Базар на професиите 2019

Петото издание на уникалната за страната инициатива – “Базар на професиите” – привлече близо 2000 посетители – ученици, учители и родители, 20 организации и над 40 лектори. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН доказа за пореден път, че е пионер в иновативните практики, насочени към устойчивото развитие на обществото.

“Радваме се, че тазгодишното издание на Базара бе посетено от много подрастващи, на които предстои да направят отговорния избор на професионална област за реализация и да кандидатстват в подходяща професионална гимназия. Той бе разпознат и посетен и от много гимназисти, които търсеха информация и контакт с професионалисти относно спецификите на специалностите в избраната от тях професия. Това бе ценна възможност за тези младежи. Техният интерес и присъствие е висока оценка за нас, защото те са тези, които могат и взеха най-много от нашето събитие и осмислиха в най-голяма степен и инвестициите на време за подготовка и участие в Базара на професиите. Още повече, те са във възраст, в която са много взискателни”, коментира председателят на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД) Огнян Траянов.

“Тази инициатива е изключително ценна за обществото и среща подкрепа в лицето на Министерството на образованието и науката. Тя не само помага на децата и младежите в тяхното професионално ориентиране и избор на житейски път. Дава им възможността да разберат, че всеки един човек е нужен за света – заради своята уникалност и креативност, независимо каква професия упражнява. Инициативата има и сериозна роля за укрепване на връзката със семейството, повишаване на разбирането за съвместни отговорности, за насърчаване на предаването на една професия от поколение на поколение” – отправи поздравление към участниците зам. министърът на образованието и науката Деница Сачева.

Всички щандове в рамките на Базара предоставяха възможност на бъдещите професионалисти да усетят от първо лице спецификата на конкретната работа. Децата имаха възможността сами да идентифицират и предотвратят кибератака на щанда на ТехноЛогика, да управляват роботизирана ръка на щанда на Фесто производство, да направят химически опит на щанда на Софарма, да построят газова инсталация на щанда на Овергаз, да разгадаят минералите с Асарел и управлението на въздушното пространство с РВД, да станат финансови нинджи с Делойт, да експериментират с IOW България, Биоигри и Мелексис, да направят кариерни тестове и игри с Каузи, Зенира и Знам.бг, да научат правата си с UNICEF и дори да накарат анимиран динозавър да оживее на щанда на Хаос Груп.

Десетки бяха и интервютата, които бъдещи журналисти направиха на съвместния щанд на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria. Най-ранобудната екранна двойка на Bulgaria ON AIR Златимир Йочев и Гергана Венкова, както и сутрешният бизнес тандем на Bloomberg TV Bulgaria Живка Попатанaсова и Христо Николов разказаха на децата какво е да си водещ на сутрешен блок. Как се правят новините показа пред десетки водещата на Новините ON AIR Десислава Атанасова, а лицето на спорните емисии Ваня Симонска показа тънкостите при отразяването на всичко важно от света на спорта. "Важно е от ранна детска възраст децата да знаят към каква професия могат да се ориентират, какво им допада. Надяваме се да им помогнем като им разкажем за мисията на журналиста", каза и водещата на публицистичното предаване "Брюксел 1" Милена Милотинова. В базара се включи и Десислава Джерманска, която зрителите познават от предаването за бойни спортове BOEC.BG.

“Едно от големите предимства, което деца и родители виждат вече пета година, е че Базарът обяснява нагледно какво представляват сложни професии, а и намира и показва връзката между знанията, които учениците получават в училище и бъдещата им професионална реализация”, разказва изпълнителният директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН Дарина Георгиева.

Лекционната програма във втория ден от Базара предложи вълнуващи срещи с добри професионалисти и атрактивни лектори. Една от най-любопитните беше презентацията на пилота Йордан Колев, а въпросите за професията идваха и от деца, и от възрастни. Той сподели кои са предизвикателствата в отговорната професия и допълни романтичния образ, който мнозина имат за нея.

Композиторката Мария Каракушева беше донесла със себе си инструменти, с които показа на практика как се създава музика. Лекцията за родители на Елена Анастасова „Разбира ли ме тийнейджърът? А аз разбирам ли го?” беше полезна за по-ефективно общуване и сближаване на родителя с детето му в тази сложна възраст. Две гледни точки бяха представени за отговорностите на професията Мениджър Човешки ресурси – на София Лазарова от Deloitte Bulgaria и на Анна Вдовичина от Софарма Трейдинг.

Какво е да си обичан писател на фентъзи романи разказа Марин Трошанов. Той показа на децата, че не бива да ограничават мечтите се, а ако те са разностранни – още по-добре. Вложиш ли много труд и постоянство в преследването на целите си, кариерните успехи ще ти носят и голямо удовлетворение. Ценни послания предадоха още лекари, учени, програмисти и инженери.

“Базар на професиите” е част от програмата “Гордея се с труда на моите родители” на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. От своето начало над 5200 деца са гостували на работното място на своите родители, а над 8000 други участници са се запознали с различни професии по време на открития годишен Базар на професиите. Отворено е записването за издание 2020, което ще се проведе през ноември идната година. Отговорните компании, които припознават за свои ценностите на инициативата, могат да заявят участие още на този етап.

Компаниите в Мрежата се стремят да бъдат иноватори не само по отношение на продуктите и услугите, които предлагат, но и при решаване на обществените предизвикателства.

