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Проф. д-р Георги Вълчев е новият ректор на СУ

Той ще наследи проф. Анастас Герджиков
Обновена: 22 ное 2023 20:09 | 22 ное 2023 20:08, Александър Попов
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Проф. д-р Георги Вълчев е новият ректор на СУ
Снимка: БГНЕС

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се сдоби с нов ректор на мястото на досегашния проф. Анастас Герджиков.

Проф. д-р Георги Вълчев от Философския факултет е 57-ят ректор на Софийския университет. Той беше избран на балотаж със 198 гласа. На второ място остана проф. дфзн Николай Витанов от Физическия факултет.

Четирима бяха кандидатите за СУ: проф. дфзн Николай Витанов от Физическия факултет, проф. д-р Климент Найденов от Геолого-географския факултет, проф. д-р Георги Вълчев от Философския факултет и проф. дпн Милен Замфиров от Факултета по науки за образованието и изкуствата.

По публикацията работи: Александър Попов

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 5 минути
Американското посолство избра ректор .. Комунистите и комсолците вече са шпиони на ЦРУ..
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Анонимен преди 25 минути
Ректор трябва да бъде човек на точните науки Помните ли университета по времето на Близнаков, на Сендов....Останалото е ала бала.
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naked truth преди 28 минути
Този университет не попада в никакви класации. Няма никакво значение кой е неговия ректор.
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Живял-видял преди 38 минути
Беше комсомолски секретар в Историческия факултет някъде през 1985 -1986 г. Комсомолска номенклатура. Помня го как ни се правеше на важен на една есенна бригада. СУ е застинал безвъзвратно в червеното миналото.
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Анонимен преди 44 минути
Евала! Само дано МутроКомуниста,не се опита,да го въвлече в бъдещите си " политически проекти"!! Щото Ще свърши като оня с " бенката"!!!-:))
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Анонимен преди 44 минути
НИКОЛАЙ ВИТАНОВ ПРЕЗИДЕНТ!!!!
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Дърто преди 54 минути
Влечуго
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Анонимен преди 1 час
В нашата държавица е така. Ръководните кадри от лайкаджийския сектор, ама на световния пазар се ценят продуктите. Е затова няма да ни има на картата
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