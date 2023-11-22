Проф. д-р Георги Вълчев е новият ректор на СУ

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се сдоби с нов ректор на мястото на досегашния проф. Анастас Герджиков.



Проф. д-р Георги Вълчев от Философския факултет е 57-ят ректор на Софийския университет. Той беше избран на балотаж със 198 гласа. На второ място остана проф. дфзн Николай Витанов от Физическия факултет.



Четирима бяха кандидатите за СУ: проф. дфзн Николай Витанов от Физическия факултет, проф. д-р Климент Найденов от Геолого-географския факултет, проф. д-р Георги Вълчев от Философския факултет и проф. дпн Милен Замфиров от Факултета по науки за образованието и изкуствата.