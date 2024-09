Тв водещата Кристина Цветкова с дъщеря си Зарина. Снимки: личен архив 23456789



Като водеща в национален ефир сте поели отговорността към зрителите за достоверна информация – каква чувствате е вашата най-голяма отговорност като родител?

Мисля че отговорността на всеки един родител, независимо с какво се занимава и какви са неговите професионални предизвикателства, е това да не е за сметка на времето, което прекарва с детето си. Качественото време, в което родителят общува, играе и обръща внимание на нуждите на детето си. Време за пътувания, за спорт и за четене. За гушкане пред телевизора и кино-вечери. Независимо колко поглъщаща е нашата професия, старанието ми е никога да не пренебрегвам нуждите на дъщеря ми. Защото, в един момент децата ни са бебета, а в следващия те вече са пораснали, нямат толкова голяма нужда от нас, а времето не може да се върне назад.



Как се казва дъщеря ви и на колко години е?

Дъщеря ми се казва Зарина и е на 11 години. Роди се естествено в ранната сутрин на много снежен и студен 4 януари. Когато изплака за първи път, акушерките ме попитаха „Избрала ли си име“. Аз все още се колебаех между няколко имена, които споделих с тях. И те в един глас казаха: „Зарина, естествено!“.

Опишете ни връзката между вас и дъщеря ви – важно ли е според вас да има приятелство с детето?

О, разбира се, това е най-важното нещо! Иска ми да създавам спокойствие и комфорт в общуването ни, така че дъщеря ми да не се колебае да споделя с мен за всичко. Но, съзнавам, че сме на прага на тийнейджърската възраст, в която всичко много рязко се променя. И, знам, че в един момент, тя едва ли ще иска да общува с мен, както досега. Но, това е най-нормалното нещо. Според моите критерии добрият родител дава крила на детето си, за да отлети самостоятелно, без да се страхува. Искам да й помогна да може да мечтае смело!

Какво забелязвате като затруднения на Зарина в училищна среда и как се опитвате да бъдете подкрепа в трудни моменти?

Да, това е една много дълга тема. През последната учебна година дъщеря ми беше 5-ти клас и за първи път се сблъскахме с предизвикателството на различните учители по предметите. Децата пораснаха рязко и осъзнаха, че, както хората, така и учителите са различни. Един от тях им харесва, кара ги да се вълнуват от предмета, да четат и да са успешни, а друг не успява да ги въвлече в материята и, очаквано, тя се оказва по-трудна за тях. Учителската професия винаги е била призвание, а не средство за преживяване! Също така, живеем в изцяло дигитално време и нашите деца трябва да могат да ползват технологиите, защото тяхното предназначение е да ни помагат. А технологиите са важни за образователния процес. Те обаче могат да бъдат вредни, а дори и опасни. За съжаление в нашата образователна система никой не говори за дигиталната грамотност достатъчно. Децата носят ужасно тежки раници, пълни с дебели помагала. Всичко това може да се съдържа в един таблет, който децата да носят и да си помагат. В нашата образователна система не използваме технологиите, а само се опитваме да предпазваме децата от тях. И какво се получава – забраненият плод е най-опасен.



Кой е любимият предмет на дъщеря ви и на какво според вас се дължи това?

Дъщеря ми обича да учи чужди езици. Английски език учи от по-малка и го владее доста добре вече. Сега сама се запали и започна да учи испански. Отново се връщам на технологиите – тя учи испански чрез приложение на телефона си и вече има богат набор от думи и изрази. Иска след седми клас да продължи да учи в езикова гимназия. Предметът, по който определено има затруднения е историята за съжаление. Тук определено факторът „Учител“ е от огромно значение. Историята може да бъде приказка, а не огромно количество от факти и години, които за съжаление децата трудно запомнят.

Ако зависеше от вас, какви предмети бихте добавили към задължителната подготовка в училище?

Задължително трябва да има „Дигитална грамотност“! Всички сме чували за финландското образование. Имах удоволствието да пътувам във Финландия и да се срещна с учители и журналисти по темата. Там дигитални умения се учат още от детската градина и продължават до университетското образование. Финландия е високо технологична държава, и децата знаят от съвсем малки как да използват технологиите за полезни и съществени неща. И още един пример с Финландия – там казват: „Няма значение дали училището се намира в малко село или в центъра на града – образованието ни е еднакво и достъпно за всеки, и резултатите на децата не бива да зависят от това къде е разположено училището.“



Като човек с много различни интереси, смятате ли, че трябва да има повече възможности за децата, за да развиват своята креативна страна?

Разбира се! Аз, както и повечето родители, които познавам правим и невъзможното, за да може нашите деца да се развиват в разнообразни посоки, защото времето, в което живеем го изисква, а образователната ни система за съжаление не се реформира с необходимите темпове. Допълнителни курсове, спортни активности, танци, пиано, рисуване и какво ли още не. Моята дъщеря пее в хор и свири на пиано - неща, които правим извън училище. И ето пример - по музика в училище правят контролни и пишат домашни в учебна тетрадка. Теорията е важна естествено, но не бива да взема превес над творческата страна от развитието на децата.

Основни партньори на Day Off: School Time са: Елана Фонд Мениджмънт, International Asset Bank.



Партньори на Day Off: School Time са: Britanica, Столето, British Council.



В партньорство с: Хипермаркети HIT MAX, Онлайн супермаркет Shop.gladen.bg, Apteka.puls.bg.



Събитието се организира с подкрепата на: Max International, Valentis, NEXT LEVEL, Florina, Therasal, FREETUSS, Vita Rama, Centrum, Academy PRO, Дентална клиника „Диамед“ Младост, Бусинска Сръчкотилница, “Къмпинг Градина”, Хотел „Мальовица“, DEVIN, J Point Group и Photocorner.bg.



Институционални партньори на събитието са: BESCO, Музейко.



Медийни партньори на Day Off: School Time са: Az-jenata.bg, Teenproblem.net, Bulgaria ON AIR, Bloomberg TV Bulgaria, сп. „Жената днес”, “София играе”, Mama Mia.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase