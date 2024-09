Модерни и практични в училище: Съвети към родители за отличен старт на учебната година

Скъпи родители, изпитвате ли доза притеснение, когато дните до първия учебен ден стремглаво намаляват, а подготовката ви с ученика вкъщи е почти до никъде? Усещането със сигурност не е приятно, но не се притеснявайте! Имаме идея как бързо и много важно – изгодно, да се сдобиете с основните придобивки, необходими за учениците. Лесно е – ще ги откриете в най-близкия магазин на Lidl до вас. Всяка седмица до средата на септември веригата е предлага нови и различни предложения, свързани с подготовката за училище. Можете да ги откриете в седмичната брошура на веригата, лесно достъпна на сайта или в мобилното приложение Lidl Plus.



Отличници по стил

За да могат да се чувстват напълно подготвени за всички училищни предизвикателства през годината, учениците трябва да разполагат с качествени и удобни дрехи. Особено за часовете по спорт, където, както знаем, игрите биват интензивни и често предизвикателни към всеки аутфит. Ако търсите качествени дрехи за вашия ученик, не пропускайте да разгледате бюджетните предложения за по-големите на марката Pepperts, които Lidl предлага от тази седмица. Сред тях са тениски, панталони, бермуди, чорапи, суитшърти и якета. Те се отличават с високо съдържание на памук, изчистени десени и актуални принтове, като разнообразието от модели и цветове следват най-новите тенденции. Размерите стартират от 122/128 и стигат до 158/164.

През тази седмица в Lidl ще откриете и яке за момиче Pepperts на цена 15,99 лв., което е изработено с високо съдържание на памук и няма проблем да се използва в сушилня. Също така детски спортен панталон от същата марка в комплект от два броя и цена 17,99 лв., както и изчистен суитшърт за момчета или момичета на цена 27,99 лв. отново в комплект от два броя.

Всички текстилни предложения от Pepperts са сертифицирани от германския институт за качество Hohenstein. Сертификатът е знак за три важни показателя: текстилът не съдържа вредни вещества, всяка дреха съответства на размерите, обозначени на етикета, а физическите ѝ качества се запазват дори след многократни изпирания. Прецизната система тества още здравината и устойчивостта на материята, функционалност, водоустойчивост и редица други показатели.

Подготвени за знания

За да бъдат децата ви подготвени подобаващо за всички училищни дейности, Lidl предлагат множество ученически пособия. Тази седмица във веригата можете да откриете различни комплекти химикалки, лепило, пастели, на цена 5,99 лв., тетрадки - А5 160 листа и А4 80 листа за 2,99 лв., папка А4 с 20 джоба за съхранение за 2,49 лв., магическа изтриваща химикалка за 3,49 лв. и още много други практични и удобни пособия за работа в клас. А ако закупите някои от тези продукти, имате прекрасната възможност да се включите в специалната игра, с която до 8 септември може да спечелите 1 от 200 ваучера за годишен абонамент в платформата Уча.се. Повече информацията за играта и как да се включите в нея ще откриете тук.

Планирайте с Lidl Plus

С помощта на мобилното приложение за отстъпки Lidl Plus може да си съставите удобен списък с всичко, което сте предвидили за пазаруване - не само за трапезата, но и за новата учебна година. Само с няколко клика в менюто „Oще” и отваряне на секцията „Списък за пазар” имате възможност да запишете всички артикули, които са необходими на вашия ученик за първия му учебен ден. Но Lidl Plus има и още доста плюсове, които могат да ви влязат в употреба през изпълнения с предизвикателства септември. В секцията “Партньори” ще откриете допълнителни отстъпки към различни услуги и дейности в ежедневието - намаление при покупка на таблет, оферти за курсове по чужди езици и още много други предложения, спестяващи средства. За да сте винаги информирани за всички нови възможности в приложението, не забравяйте да активирате пуш нотификациите и известията в Lidl Plus – как точно става това можете да видите тук.

