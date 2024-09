Британски съвет: Мисията ни е да помагаме на хората да придобият умения и да са уверени

Петя Гетовска е управител и официален представител на Британски съвет - клон България. Тя е магистър по „Счетоводство и финанси“ от Стопанска академия "Д. А. Ценов" и има богат професионален опит от Министерство на външните работи, Посолство на България в Австралия и Британско посолство в София. Петя говори английски, френски и руски, и със сигурност е най-спортната натура в екипа ни – тренира ориентиране и участва в маратони. Брилянтното й чувство за хумор се допълва с тънкия й усет за шик. През последните години в Британски съвет се осъществи мащабен план за преструктуриране на организацията в световен мащаб. В края на 2022 година настъпи промяна в ръководния екип на Британски съвет – клон България. Бордът за трансформация на ЕС се съгласи да повери ролята на управлението за България на трима души, един от които е Петя Гетовска. British Council е партньор на събитието Day Off: School Time, организирано от Dnes.bg. То ще се проведе на 14 септември от 10 до 17 часа пред хипермаркет HIT MAX в столичния квартал "Младост".

Вие сте сред партньорите на Day Off: School Time. Какво ви провокира да се включите?

Британски съвет с удоволствие се включва като партньор на Day Off: School Time, защото това събитие съответства на нашата мисия и ценности - да работим директно с хората, за да им помогнем да придобият умения, увереност и контакти, за да променят живота си и да оформят по-добър свят. Радваме се на глобално присъствие в над 100 държави и осигуряваме достъп до висококачествено образование съчетавайки по уникален начин експертния опит на Обединеното кралство в сферите на културата и изкуството, образованието и английския език. За нас е важно да сме активна част от инициативи, които насърчават ученето и личностното развитие, особено сред младежите. Вярваме в трансформиращата сила на образованието и се стремим да подкрепяме хората в техния път към успеха.

Участието ни в събитието съвпада и с откриването на нашия втори учебен център в Бизнес Парк София, което бележи важен момент в развитието на нашата организация. Това е чудесна възможност да отпразнуваме както откриването на новия ни учебен център, така и 90 години от създаването на Британски съвет и 33 години непрекъсната дейност в България.

По време на събитието Day Off: School Time нашият екип от високо квалифицирани преподаватели ще бъде на разположение, за да отговори на въпроси и да предостави информация за различните програми и възможности за обучение, които предлагаме – от курсове за деца и тийнейджъри, до курсове за възрастни и подготовка за изпити като IELTS и Cambridge.

За нас е чест да бъдем част от събитие, което насърчава ученето, ангажираността и общуването, и се радваме да допринесем за вдъхновяването на новото поколение учащи.

Една от основните ви цели е да представите британската култура в България. В кои области са вашите проекти?

Работим по линия няколко стратегически направления:

- Изкуства и култура - независимо от намаления ресурс, в течение на годината продължихме да споделяме не само възможности и новини от света на изкуствата с българска публика, но и да представяме добри практики в областта и да работим съвместно в партньорства по проекти и инициативи като Пет филма за свобода

- глобална (онлайн) програма за късометражни филми, посветена на историите на ЛГБТИК+, като представлява сътрудничество между Британски съвет и BFI Flare: ЛГБТ+ филмов фестивал в Лондон. Кампанията призовава хората навсякъде да гледат и споделят филмите като жест на солидарност с онези, които са изправени пред дискриминация поради своята сексуална ориентация или полова идентичност. Подпомагаме важни събития организирани от Британското посолството в България. Съвета работи и в рамките на програма за многостранно сътрудничество в областта на изкуствата и културата като част от мрежата EUNIC - мрежата на културни центрове от ЕС. Съвместно с част от институтите, Съвета участва в идейни срещи за подготовка на проект от страна EUNIC клъстъра в България за финансиране от EUNIC Global – Брюксел и съфинансиране от повечето членове на EUNIC. Проектът се фокусира върху устойчивостта на околната среда, една от целите на ООН за устойчиво развитие, съвместно културната неправителствена организация Арте Урбана. Проектът “See it, say it, film it” с времева рамка: март-ноември 2024 г. включва филмови прожекции, последвани от семинари и дискусии с гимназисти и учители в три региона на България (Видин, Тоян, с. Кърпачево/ Деветашко плато) и цели не само да повиши информираността за екологичните проблеми в трите региона, но и насърчава намирането на решения. Участваме активно в изданията на събитието “Нощ на литературата“ като част от културния календар, както и в Европейски ден на езиците. През 2023 г. имахме възможност, в създадено предварително партньорство да подкрепим A Space Left Blank by Pett|Clausen-Knight: творчески ателиета и съвременен танцово-визуален пърформанс. Радваме се, че ателиета бяха както за професионалисти и/или хора, занимаващи се професионално със съвременен танц, така и бяха отворени за по-широка аудитория, включително за бежанци - с фокус подкрепа на бежанци от Украйна и в сътрудничество с мисията на Международна организация по миграция (IOM).

Другите стратегически направления, по които работим са „Общество и образование“ и „Английски език“, като тук ключовите на дейности включват Програма за Транснационално образование (TNE) и сътрудничество между британски и български ВУЗ с цел създаване на транснационални образователни партньорства, за подкрепа на интернационализацията на висшето образование. Подкрепа и сътрудничество с Алумни мрежите - работата с алумни или възпитаници от британски университети продължава да е важна за Британски съвет.

Провеждаме серия от онлайн семинари за регион ЕС по линия транснационални образователни програми във висшето образование. Последвала интересна статия във връзка един от последните провеждани уебинари може да бъде намерена на: Why British students are flocking to Bulgaria to study (universityworldnews.com).

Британски съвет – клон България лобира за безплатно включване на български докторанти в онлайн обучителната програма „Researcher Connect” за свързване на изследователи (ноември 2023 г.). Това е специализирана програма на Британски съвет на международно ниво, която включваше провеждане на уъркшопи в рамките на две седмици (13 – 23.11.) за изграждане на капацитет и сесии за обмен за приблизително 30 български и румънски ранни изследователи/докторанти.

Специализирана програма за университети по линия съвместни докторантски програми - имахме възможност да поканим и подкрепим номинирането и участието на професионалисти от България в специализирани сесии за международно следдипломно образование и квалификация. Това са представители на български университети, които имат заявено желание за създаване на транснационални програми, които искат да се включат в международно организираната от Съвета онлайн програма, която разглежда TNE програми по линия докторантури (Internationalisation Learning Cohort (ILC) sessions: International Postgraduate Education).

Изключително важна за нас е работата по линия партньорски проекти в област общество и овластяване. Имахме възможност да пилотираме програма за учители и специалисти от неправителствени организации, работещи с деца бежанци и деца от уязвими групи, с приоритет на деца-бежанци от Украйна.

За нас е много важно партнирането и участие в неформални мрежи, например сътрудничество с мрежата за учене и действие, координирана от Българска асоциация по семейно планиране (БАСП) и неформалната мрежа на организациите, работещи с търсещи закрила, координирана от УНИЦЕФ.

Не на последно място по значение е работата ни по линия стратегическо направление „Английски език“, като най-общо можем да кажем, че усилията ни в тази област цели повишаването на компетенциите по английски език чрез директно преподаване или чрез повишаване квалификацията и компетенциите на учителите (по английски и/или ползващи английски език в работата си), както и предоставяне на възможност за полагане на изпити. Това е една от основните дейности на Британски съвет и по света. Продължаваме да предлагаме на учителите разнообразни, висококачествени, готови за употреба материали за преподаване, включително онлайн. Има цялостна онлайн платформа, която е достъпна от всички, които се интересуват и периодично качваме информация за новостите там в нашите социални мрежи и уебсайт.



В деня на нашето събитие вие също имате повод за празнуване - открива се официално новия ви учебен център в Бизнеспарк София. Защо избрахте тази локация?

Откриването на новия ни учебен център в Бизнес парк София бележи важен момент в нашата мисия да осигурим по-голям достъп до висококачествено обучение по английски език. Това е чудесна възможност да покажем, че продължаваме да се адаптираме, за да отговорим на нуждите на променящия се свят, като същевременно оставаме ангажирани с принципите, на които сме основани.





Избрахме тази локация, защото тя се намира в един от най-модерните и лесно достъпни райони в София, който предлага удобствa и комфорт за нашите курсисти. Разширяването в този регион е резултат от внимателно проучване и обратна връзка от самите курсисти, които търсят все повече възможности за присъствено обучение в града.

Ще отпразнуваме официалното откриване на нашия нов учебен център на 14-ти септември от 17:30 ч. в сграда 1 на Бизнес парк София, а след това и на The Rooftop terrace, паркинг сграда на Бизнес парк София. Подготвили сме специални игри и занимания за най-малките гости, както и възможности за нетуъркинг и създаване на нови контакти за възрастните. Водещи на събитието ще бъдат известните актьори Силвия Лулчева и Цветомир Иванов. Ще проведем церемония по официално откриване на Британски съвет Бизнес парк София, ще чуем приветствени слова от представители на Британския съвет, Посолството на Негово Британско Величество в София и Бизнес Парк София.

За нас това събитие е не само начин да отбележим този важен момент, но и да дадем на местната общност възможност да се запознае с нашата мисия и ценности. По време на събитието ще има много викторини и игри с награди за децата. Гостите на събитието ще могат да участват в томбола за спечелване на едногодишни безплатни курсове по английски език – една уникална възможност за вас или вашето дете да развие уменията си да общува на английски и да се подготви за бъдещето си образование и кариера.



Организирате курсове по английски език, разкажете повече за тях - къде се провеждат, под каква форма, по-какво се различват?

Британски съвет предлага курсове по английски език за всички възрасти и нива, които се провеждат в основния ни офис на ул. „Кракра“ 7, в нашия нов учебен център в Бизнес Парк София, както и в училище „Св. Георги“ за ученици от ниво Primary. Освен това предлагаме и възможност за онлайн обучение за възрастни, което позволява на нашите курсисти да се обучават от всяка точка на света.

Нашето портфолио от курсове по английски език за деца и тийнейджъри включва Learning Time with Timmy за най-малките, Primary и Secondary Plus за ученици от начален, среден и горен курс на обучение.

Възрастните ни курсисти имат достъп до курсове по общ английски (от основно ниво до ниво на свободно владеене), курсове и обучение по бизнес английски и подготвителни курсове за изпитите Cambridge и IELTS.

Това, което отличава нашите курсове са високо квалифицираните и опитни преподаватели, отдадени на постигането на учебните цели на курсистите и работещи по високите стандарти на Британски съвет. Благодарение на тях курсовете ни са интерактивни и увлекателни, независимо дали се провеждат онлайн, или в нашите учебни центрове. Ние се фокусираме върху общуването още от първия ден и използваме задачи от реалния живот, което е изключително полезно за нашите курсисти. Но най-важното е, че правим ученето забавно и увлекателно, постигаме ангажираност и помагаме на курсистите да достигнат пълния си потенциал.

Много родители си задават въпроса кога е най-подходящо за едно дете да започне изучаването на чужд език?

Колкото по-рано започне детето да изучава чужд език, толкова по-добре. Изучаването на чужд език от ранна възраст дава възможност на детето ви да учи езика тогава, когато то учи по най-естествения начин. Ранното чуждоезиково обучение се базира на теорията, че децата ще възприемат чуждия език, както са усвоили своя роден.



Първи клас също е подходящ момент за започване на изучаване на чужд език, защото детето започва да пише и чете по-активно и придобива по-ясна и осъзната представа за езика.

Нашите курсове за най-малките са разработени от специалистите на Британски съвет по ранно езиково обучение, така че да бъдат забавни и увлекателни. Нашият подход в обучението е да насърчаваме креативността, критичното мислене и социалните умения на децата. Това им помага да повишават увереността си и да развият комуникативните си умения.

Университетите в Обединеното кралство винаги са били притегателно място за продължаване на образованието на българските ученици. Кога трябва да започне подготовката за кандидатсването, кои са основните съвети, които бихте дали на желаещите да учат там?

Споделяме чрез социалните мрежи, както и с основните платформи в България, за бъдещи студенти и алумни в Обединеното кралство (като „Тук-Там“) за организираните от наша страна безплатни онлайн събития за студенти от Европа, които искат да учат в Обединеното кралство. В сесиите, които се проведоха през м. юни например, бяха включени актуалните и важни новини и съвети за всичко, което вълнува кандидат-студентите (What I wish I’d known as a new international student in the UK и Pre-departure briefing: European students).

Продължаваме да следим всички новости и ги правим достояние чрез публикуването на информация в сайта на Британски съвет, в частта Study in the UK – https://study-uk.britishcouncil.org/, https://www.britishcouncil.bg/en/study-uk.



