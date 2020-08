Как да разчитаме информацията за коронавируса?

Стотици новозаразени, хиляди направени тестове и десетки починали. Ежедневно се будим с тази информация за коронавируса и си задаваме много въпроси.



Какво обаче стои зад сухите цифри по време на пандемия?

Редица специалисти вече обясниха, че броят на новозаразените не значи същият брой болни, както и че от основно значение е броят на направените тестове за денонощието.



Остават въпросите и относно починалите от COVID-19 – вирусът ли е причината или придружаващите заболявания. Кога една пандемия е в пик или плато и как да се ориентираме в огромния поток от информация – разговор по темата в предаването "Директно" по телевизия Bulgaria ON AIR с Момчил Баев, основател на Фейсбук групата "Science in the Crisis".