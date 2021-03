Росен Петров: Неудобно ли ни е да определяме България като империя?

В Западна Европа българската история не е особено популярна. В масовите учебници за цялото ни средновековие има сигурно по-малко от страничка и половина, но западната историография има едно достойнство, което не може да се отрече: във всички учебници, издавани във Франция или Англия, описващи нашата история, се използват определенията – Първа българска империя и Втора българска империя, пише в своя профил водещият на "Операция: История" по Bulgaria ON AIR Росен Петров.

Нещо, което беше дълго време тема табу за нашите родни историци. Голяма заслуга за въвеждането на термина "българска империя", има големият британски историк сър Стивън Рънсиман, автор на великолепната книга "The History of the First Bulgarian Empire", 1930 година.

Под текста можете да видите корицата на тази велика за нас българите книга, написана от този истински британски благородник – сър Стивън Рънсиман от северното графство Нортъмбърланд, син на виконт Рънсиман от Доксфорд. И до ден днешен в нашите учебници ние най-често използване определението не "империя", а "царство" или "държава", сякаш ни е неудобно, че предците ни са съградили две империи.

Вгледайте се в лицето на този достоен британски аристократ и човек на честта. Нека повече от българите знаят кой е сър Стивън Рънсиман, син на виконт Рънсиман от Доксфорд – рицарят, който нарече България – Империя.