Хората в Киев се крият в метрото, има задръствания по изходите на града

Преди няколко часа руският президент Владимир Путин обяви военните действия в Украйна.

Много хора в Киев се втурнаха към подземните метростанции, за да се приютят, когато са чули сирените. Голяма част от тях носят куфари, съобщават от BBC.

Други са се качили на автобуси, за да напуснат града. Има задръствания от автомобили, които се опитват да излязат.

По улиците на Киев тази сутрин е тихо, но се забелязват повече военни, отколкото обикновено има там.

Един турист казва пред BBC, че служителите на хостела, в който е бил отседнал, са го изхвърлили, след като са чули сирените за въздушно нападение.

There are many kilometers of traffic jams at the exit from Kiev, people are leaving the city, The Insider reports.#Russia #Ukraine #Kiev #Kyiv #RussiaUkraine pic.twitter.com/Rd8wIrTuG7