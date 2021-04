Защо се стигна до гафа на Държавен вестник

Държавен вестник обнародва резултатите от парламентарните избори, но впечатление направи мистериозно разминаване с официално обявените в сайта на ЦИК резултати.

"Вотът на БСП в Държавен вестник е 14,8% а официално (според ЦИК, бел. ред.) е 15,01%. Това е гаф. Нямам отговор на какво се дължи", заяви историкът и експерт по изборни системи д-р Светослав Живков в студиото на "Денят ON AIR".

Според него по-високият процент е правилен, а проблемът в различията произтича от квадратчето "Не подкрепям никого" и на каква база се смятат гласовете на коалициите.

"В края на краищата, това е официален документ. По-важно е как се разпределят мандатите, но наистина е гаф. Ако така бяха дадени, както са в Държавен вестник, и ако ВМРО беше минала 4-процентната бариера - по данните на Държавен вестник нямаше да мине", посочи експертът по изборни системи.

Д-р Живков обясни, че вотът за отделните партии трябва да се смята от сборния за партии и коалиции, като гласовете, на които е отбелязано "Не подкрепям никого", не се смятат.

Какъв щеше да е изборният резултат при мажоритарна система?

"На мнение съм, че всъщност е напълно невъзможно да се прогнозира. Ние нямаме предишни парламентарни избори, за да правим сравнение, но можем да дадем няколко посоки. Ако този вот се беше повторил при мажоритарна система с един тур (First Pass the Post, бел. ред), ГЕРБ щеше да бъде бонифицирана с конституционно мнозинство. В по-голямата част на страната те са първа политическа сила", изтъкна д-р Живков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Експертът определи мажоритарните избори за пълна авантюра, тъй като България няма адекватна "изборна география" - нямаме преброяване, което е нужно да се изчистят избирателните списъци.

"Ако бяха в два тура обаче - ГЕРБ щеше да е големият губещ. В България очевидно стана ясно, че над 50% от избирателите гласуваха анти-ГЕРБ. В такава система ГЕРБ щяха да бъдат най-ощетени", обясни историкът.



Как изглежда българският парламент?



"Изглежда като български - с български депутати и с българи вътре в него. Самата класа носи спецификите, бита, манталитета на обикновения българин. В нашите отношения правим същите шмекерии. Това, разбира се, не бива да оневинява политиците - те са избрани, за да водят нацията към по-добри решенията", отбеляза д-р Живков.

Безпредметно е да се вайкаме от нашите политици - те по-добри няма да станат, стана още ясно от думите му.

"Ще станат по-добри тогава, когато имаме активно гражданско общество, което да контролира тяхната дейност", категоричен е историкът.