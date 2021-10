Гешев до КС: Министър не може да отстранява шефовете на ВКС, ВАС и главния прокурор

Mcp a paoeo a paoo a pa peoee a pecpoo ocooaae o oc a peceae a BKC, a peceae a BAC a a poypop, eo xoeaa a . 129, a. 3, . 5 o Kocya – eo apyee cceo eee a cyee ae, ao ec, oo apa peca a ceaa ac.

Eceo paooa a eya a BCC e a ocapa ocoaeo a pecpoo ocooaae a paa c pooe ceaa ccea a apa peoee a xoo ocooae.

Toa aa caoeo c o Kocyo c o eo 17 a poypop a ee, " ".

pe KC 22 .. a ypoae a peca a ceaa ac p., ocea poc o ca a cyeoo paeco:“ . 130, .3 , , ” , .

“ , , “, oco . . “ , , , “, .

To oco oe, e , – , . Te e ce ceeya o aoc, paoco ca o pa paa ca, a ce o eo co e eo co pee o ex 7-oe ocyoe aa o .129, a.2 Kocya. , , aa .

Too opaaa o paa a poypop caoeo c o KC: “peceaee a BKC BAC a poypop ca pooe a oocoe ea o cceaa a ceaa ac opee acoe a paoa a pooeaa o x cpyypa. Te oeopa opaaoaa eacoc a pooeoo eo acoc, a ao o a aa cea ac. Maap ce o x a a paa a c poypop, popea e pooaa, a e acpacaa y y”.

Caoeo a a ee:

aae ocyo c,

(..) O cpaeo a ocyoaa opa – pee a yae e o, e yoae paoo a cpa a paoceo cepaa a ceaa ac ca epaeo cpo poe Kocya – o peaa poe a ea a ceaa ac o ac Bc cee ce, oe a pa peoe a aaaae, oaae, oaae, peecae ocooaae o oc a c, poypop ceoae yaca opapaeo a aaa a ce, poypope ceoaee.

Oco poc, oo oocoaa eoxooca o yae a paopeaa, e a paaa ooc a cpa a paoceo o . 130, . 3 o Kocya ce oac a peceaee a Bpxo acaoe c Bpxo acpae c a a poypop, e poa cao o ooee a ocaae acpa (c, poypop ceoae). a a ce ycao eceoo cpae a ocaa opa, cea a ce a pe . 37, a. 1 o a 883 o 24.04.1974 . a paae a aoa a opae aoe, caco oo „y pa c ypeo pao aee ce oa e c cc c opa aoe”. O oa cea, e e c cc cea a ce ya peoeeo a cpa a paoceo o . 130, . 3 peoeeo a BCC o . 129, a. 2 o Kocya – a eo ao eee o aec cca o aaaae ocooaae o oc coeo: a c ocaa acpa paa c pooe ceaa ccea. ecaoo yae a opaa e e ocao, a a ce ycao opa cc cpae. Heoxoo e a ce coca c ooce peea a yae op o Kocya ce oee coo Oco ao. Cceaoo paooee a opaa a . 130, . 3 e aa eca „Cea ac” a Kocya. O oa cea, e caa e oea a ocoe p, oo poo ceaa ac, eaco e pee a ypea ca paoo a e a eaa ac (ao e cp a 2 paoceo).

Cceaoo opeae a pae op e ao, a oe oee Kocya, e o ceceo aee a yaeo (Peee 18 o .. 19/1993 . a KC). Eceo a ceaa ac Kocya . 117 e poaca eacoca ao pco eo aeco. B Peee 11 o 14.11.2002 . o .. 18/2002 . Kocyo c, ya oeo „eaca” a ceaa ac, e pe, e cecyaeo a ee pee opaa ae a . 117 o Kocya e oaae a ocyoo ycaoae a eacoca, ao a yacae paopaaaeo a, aa a eacoc a aa ccea, oo ca e a, .e. a ceaa ac. Toa cea o ocoooaa p a . 8 o Kocya.

Ocoe xapaepc a ceaa ac ca ocyoo apee e aca: eacoc p eae a pee (. 117, a. 2) opaaoa eacoc, oa co o apo poc, a-ceceaa ac o oo e aaaaeo ocooaaeo a acpae a-ce pooe ceaa ccea. Heacoca a ceaa ac o ocaae ac e apapaa c po peaepaaa caocoea apoa oa, ocecaa pe cceaa o opa, o opaa paoo ca pee a pa ocyoa ypea (. 129 – 130a o Kocya). pe oa ao oo e paooa a cpa a paoceo ao pecae a eaa ac a yaca ceaa ac a a co opae ao poe Kocya, ao o o a ce oca aac ey eaa ceaa ac eopeeo c oa e ce apyaa eacoca a ceaa ac. Baoeceo cpyecoo o ea cpaa a opo pae – o pya, e cea a o o oeaae a oo a e o pe ac, o paae a ee ooopoc o pexpe a ce paoo a py cye, o a apa caocoeoca eacoca a oo a e o x.

eo aepa ooco ycpocoo a ceaa ac Beoo apoo cpae e oepao eoxooca o aoece. O pya cpaa, ypeeaa ac c aeopoc e ea ocyoa eoycoc a ece o pye ac p ocecae a ye a ceaa ac. peeaa ooc a cpa a paoceo o . 130, . 3 o Kocya a pa peoe a aaaae, oaae, oaae, peecae ocooaae o oc a c, poypop ceoae e a ooc a pa peoee a pecpoo ocooaae o oc a peceaee a pxoe ca a poypop. poaeo Oco ao a paooa a cpa a paoceo .130, . 3 o Kocya e epaeo cea a ce ya cpo. Kocya e e pea po paooe a cpa a paoceo ao e a eaa ac a pa peoee a pecpoo ocooaae a paa a-c pooe ceaa ccea aoa e oo a ce ee o yaee – pe papeo yae o aao. Koao caa ya a e paoo, ao ca e a cpa a paoceo o .130, . 3 KP, e eoxoo e a ce ypaa cpo pae a oacaeo. Toa a ooc a papae a cpaeo a oxaae o x xoe. B coe Peee 14 o 18.12. 2013 . o .. 17/2013 . KC e oco, e KC „a pao o a yaeo a oepa o paa, o a peopypa cca, cpaeo peaaeeo a peocae a ce pa opa paoo”. Kocya pa co papaee ey peceaee a Bpxo acaoe Bpxo acpae c a poypop o ocaae acpa ao o ooee a ex cay y, aa o ooee a pea a aaaaeo ocooaaeo . Hopaa a . 129 o Kocya e pacope pep a a epea.

Caco paa ae, ce, poypope ceoaee ce aaaa, oaa, peeca ocooaa o oc o ccaa, coeo poypopcaa oe a Bc cee ce (BCC), oao a. 2 a . 129 pea py, cce pae pe a aaaae ocooaae a peceaee a BKC BAC a poypop – e ce aaaa ocooaa o peea a peyaa o peoee a eya a BCC a cpo o cee o e pao a oopo pae.

Ceoaeo, ypeeaa ac oe c peaeo a Kocya pe 1991 ., e pea ocoe, pae pe a aaaae ocooaae a paa a – c pooe ceaa ac. poeaa aooaea exa . 129 KP co e apye a apaeoo a ocyoo pae papaee. Koao ope cpa peae a ocooaae a paa c pooe ceaa ac, Oco ao po ocoa (. 129, a.2, a. , p.2-po o Kocya). Hopaa a . 129, a. 2 o Kocya e epaa o co xapaep. B Peee 2 o 28.03.2002 . o .. 2/2002 . KC e a aeo yae a pa xapaep a peoeeo a BCC o . 129, a. 2 o Kocya, pea, e o pecaa „ooee ecaocoee a, ac o aec cca o aaaaeo ocooaaeo a aa c ocyoo pee cay e peaa xapaepce a acpae a o .120, a. 2 o Kocya”. B coo peee Kocyo c e oea, e paeo, poapao a ocyoo o caya a peceaee a BKC BAC a poypop, e e cao cea pe a aaaae ocooaae o oc, o aaoca a oce o 7 o, a paa o eceeoca a c acpa. py pee KC e ocoa, e ca paa eopaa paa ee c cye ce aaaa (pa) ocooaa o cee a, pae o oe paa, po a pye cye (Peee 6 o 22.04.1993 . o .. 4/1993 .). peoeeo o . 129, a. 2 o Kocya e pa a aoece ey a ocyoo opeee opaa a paaa. paaa cypoc eo ae y y a peceaee a BKC BAC a poypop aaa caoc a yae a xoo aaaae ocooaae. opa oa e e oea a cee opo, a cao a opo a ocyoocopaoc pe KC. B Peee 2 o 28.03.2002 . o .. 2/2002 . KC e ocapa, e p peaeo a paopeaa a . 129, a. 2 o Kocya (ceopac pooo a BHC, co ecece peo aceae, 24 1991 . co ceeeceo aceae, 28 1991 .) e poapaa paa ey payae pc ceaa ccea peceaee a BKC, BAC a poypop, ao a pe e peo, e caocoeoca eacoca a ceaa ac ca a ce ee ccea a poeae – pe BCC, a aa, epa acpaypaa, e peeo a ce aaaa o peea ao pa a pecoc paoc. O pya cpaa, pee a peyaa ao pae aa oeopa ecoo a aa, ce a ao e o ocoe apa a eacoca a ceaa ac. Kocyo c e pe, e peoeeo a BCC o peea o . 129, a. 2 o Kocya cao o cee c e oe a opo pa oce, ao oa a aae a yaa e a peea, aap a e oycoea a e acoc o oa a BCC.

a a peea e a, oo opaa eee pa oce e apa eee o aec cca o aaaae ocooaae a paa c acpa (Peee 18/1993 . o .. 19/1993 ., Peee 13/1996 . o .. 11/1996 .). Ce ao Kocya e opeea pa aa a aaaa ocooaa e a, yae a peea pa a a ca oa a ce aaya c oe xaa ocyoocopaoc cao pe KC.

Peea a BCC a aaaae ocooaae a c, poypop ceoae (eo a acpa pooe, pa o ocae) e ce oaa c op cae oea a cee opo pe BAC (o apye o . 120 o Kocya). peceaee a BKC BAC a poypop ca pooe a oocoe ea o cceaa a ceaa ac opee acoe a paoa a pooeaa o x cpyypa. Te oeopa opaaoaa eacoc a pooeoo eo acoc, a ao o a aa cea ac. Maap ce o x a a paa a c poypop, popea e pooaa, a e acpacaa y y.

Toa a-oa cee a a a poypop, a 5 ooo ocyo aooae e o y a aop a aooc ocecae a eoeco pooco pxy eoca a c poypop (. 126, a. 2). B cpyypaa a ceaa ac Kocya e opeea BKC BAC a oceca pxoe aop a ooo eao paae a aoe o c ca (. 124 . 125 o Kocya). Oce oa a Bpxo acpae c e oeo a ce poac o copoe a aooc a aoee a Mcepc ce a cpe (.125 ) – .e. a oceca opo a aoocopaoc pxy aoee a eaa ac.

Maap Kocya a ca po epcoao aae a peceaee a pxoe ca, ao e copeo o ooee a a poypop, ao ex pooe e ca a caa eoxoe opaao peoca apa a ee a ocyoo oee y a pooee ca. B Peee 11 o 23.07.2020 . o .. 15/2019 . KC e a ooc a oee, e aa a a poypop paooeo o . 126, a. 2 a ypaae a aop a aooc eoeco pooco pxy eoca a c poypop, Kocya y paa cayc a caocoee eoe ocyoe opa ( o cc e Peee 8/2005 . o .. 7/2005 .). „Bpea o oxo, ocyo aooae ccpeooaa epcoapa eo a a poypop paaa ooopoc a aoocopaoo ypaae o poypope a paooa o . 127, . 1-6 o Kocya. Caa oea apa a ooo eao paae a aoe (aepa poecya) pae a poypaypaa“.

pe oa ca aeca o py ac (aooaea ea) o oo pae a pecpoo ocooaae a peceaee a BKC BAC a a poypop peepaa po pxy opaaoaa eacoc a ceaa ac caa pea peoca a oeco ece.

Cope . 133 o Kocya, ycoa pe a aaaae ocooaae o oc a ce, poypope ceoaee, ao a ocecae a xaa ooopoc, ce ypea cc ao. To pe a opeee a aa, oo ca opaooe a pa peoe o Bc cee ce. O ceopae p peaeo a Kocya o Beoo apoo cpae caa co, e oa a ocyo aooae e eo ao a opee aa, oo oa a pa poce peoe, papa ce pae a Kocya. B aoa a ceaa ac cecya opoa ypea ooco pea a aaaae ocooaae a ce, poypope ceoaee acpae pooe. cpoce a ceaa ac ao (CB) co cea papaeeo, oeo pa Kocya, ao oe peoe acpa acpa pooe ceaa ccea o peceaee a BKC, BAC a poypop ao o ooee a ex cay, aa ooco pea a aaaaeo ocooaaeo . Hapep, . 163 CB ce cpa po poae a cce, poypopce ceoaece oc cpe x e ca peceaee a BKC, BAC a poypop. B .167 CB ce poa acpae pooe a opae a ceaa ac, ao ce a peceae a BKC, peceae a BAC a poypop o oxa, o p ypeaa a poeypaa o op a aa a acpa pooe po ce ocoa, e e ce paa a ocae c pooe ceaa ac (. 167, a. 2 CB). Toa e ao oo, ao aoe pa a coeca a Kocya.

B aoa a ceaa ac ypeaa a poeypaa o pecpoo ocooaae a peceaee a BKC, BAC a poypop ce epa c opaa a . 175, a. 5, caco oo ocoaeo a pecpoo ocooaae a peceae a BKC, BAC a poypop ce ycaoa o eya a BCC c peee, peo o pea a . 173, ce oeo ce peaa a peea a Peya ap eooo ocooaae. pee e oe a oae ocooaae p oopo apaeo peoee. pepaaeo pea a . 173 CB ce oac cao o poeypaa o peae a peeeo – c o acyae oco e o-ao o ceeaece aca o eoee a BCC, a e oe o oeao poee a poeypaa o op a aa a peceae a BKC BAC ae poypop p pecpooo ocooaae ( aao acoa ca apyee caeo). Papeo yae yae o aao a opaa a . 130, . 3 o Kocya e eoyco opa oa, e ce acae a pecpoo pepaae a aa oc, ao ca e a peceaee a BKC BAC a poypop. B paaa c KC paa papaeo, e aaoca e eea Kocya e ooca a aooaeaa, eaa ceaa ac a ocecae a peocaee acec paoo o ee a paaa oa opeeea oac a oecee ooe.

a ocyooo pao aa a co paeo cpae – ooe a ocecae a ac. To e pecaa apa a eacoc a aa opa p ocecae a peocaee y paoo a opeee cpo pecpooo y pepaae e oyco cao o ee (Peee 9 o 30.09.1994 . o .. 11/1994 ., Peee 13 o 15.12.2010 . o .. 12/2010 . a KC). O oa cea, e ao ocoaa, aa opa, oo oe a pa aaa poeypa, cea a a po ocoe. B Peee 1 o 23.03.2004 . o .. 1/2004 . Kocyo c e a oo a oco, e ypeaa ooco aaaaeo ocooaaeo o oc a peceaee a BKC BAC a poypop . 129, a. 2 o 7 Kocya „eceo aaa eacoca a peceaee a ee ca a a poypop. Kao opee aca cpo, a oo oa a aea coeaa oc ao poa epaeo ocoaa a ocooaaeo o oc pe ae a opeee cpo, apapa caoca a cayca xaa eceeoc a aeaaa oc”. B a acoa e Peee 4 o 21.04.2005 . o .. 11/2004 . Peaepa a ocyoo pae eacoca a ceaa ac ao ea oea, coca xapaepca, ypeeaa ac e poa cpee a ocyp ooc a eca caocoeo. pe oa eo a eoee a BCC, a e a opa ceaa ac, e oeo a opopa ape c pyo oeeeo a paa a-c acpa (. 130a, a. 2, . 7 o Kocya).

Toa ocyoo paooe a BCC e aepo poee opaa a . 175, a. 5 CB – cao a eya a BCC, a e a cpa a paoceo, e aeo paooe a ycaoa ocoae a pecpoo ocooaae a peceae a BKC, a peceae a BAC a a poypop.

Cea o oxo, Kocyo c c Peee 7 o 13.09.2006 . o .. 6/2006 . e o a pooocyoe apapa 6, . 1 o aoa a eee oee a Kocya, c oo e a caea oa a. 4 a . 129 (B, p. 27/2006 .), peaa cyae a . 129, a. 3, . 5 o Kocya peceae a Bpxo acaoe c, peceae a Bpxo acpae c a poypop a ce ocooaa o peea a peyaa o peoee a ea ep o apoe pecae, peo c oco e pe o apoe pecae. Heo oee, c paoo peee KC e pe, e c ocopeaa paopea ce apyaa opaaoaa eacoc a ceaa ac, caa ce caac ey oee ac aaa poa Kocya e o oeeoca cao a Beo apoo cpae (. 158 , . 3 o Kocya). Ocoaa a ocooaae a peceae a BKC, a peceae a BAC a a poypop pe ae a ocyoo opeee 7- oe aa ca ao poe . 129, a. 3 o Kocya. ocoee peoca o . 129, a. 3, . 1-4 o Kocya ca opa c oe pep, a paa o e o . 129, a. 3, . 5 KP – eo apyee cceo eee a cyee ae, ao ec, oo apa peca a ceaa ac.

Ao ocoaa a . 129, a., . 1-4 KP oeo cecya a a ocapaeo oe a co aao a pooco o pecpoo ocooaae, oepaoo ocoae o ca ae a aea poeypa, oo a a ooc a aa a aepecoae a copao . 32, a. 1 . 56 o Kocya – p aoae a pooco a pecpoo ocooaae a paa c acpa a e peea aaa ooc a ocopae 8 a ocaae. Taaa poeypa e e peea Kocya CB e oo peaepaaa aa ecaecea a CB poeypa o aapae a capa ooopoc a e poea o aao o ooee a paa c pooe ceaa ac. Toa c oe o-oa ca e ao, ao ce pee, e e a ceaa ac opa (pae o eya a BCC) oe a pa pooco o pecpoo ocooaae a peceaee a BKC, BAC a poypop. Kao e oco KC Peee 7 o 13.09.2006 . o .. 6/2006 . „Heoyco e a cecea ac a Kocya peaaa aa a e opeea, a a ce aa a aaa oc ay pe Kocyo c“.

caa a ypea Kocya CB ooco aeaa poeypa o pecpooo ocooaae a peceaee a BKC BAC a poypop a ocoaeo o . 129, a. 3, . 5 o Kocya e oe a e aea o a yaeo a ocyo op, ao Kocyo c e e oe aooae e oe a ea paoo a aooae opa – Hapooo cpae.

B ooee a opoo oe a ce apa aee, e paooa a cpa a paoceo o . 130, . 3 o Kocya ca epaeo cpo poe x e ce a ooc a pa peoee a pecpoo ocooaae o oc a peceae a BKC, a peceae a BAC a a poypop, eo xoeaa a . 129, a. 3, . 5 o Kocya. Eceo paooa a eya a BCC e a ocapa ocoaeo a pecpoo ocooaae a paa c pooe ceaa ccea a apa peoee a xoo ocooae.