Защо захарният диабет тип 2 повишава риска от сърдечно и бъбречно заболяване?

Висока кръвна захар. Това е най-характерният симптом за едно от най-бързо разпространяващите се заболявания в световен мащаб – захарният диабет, от който страдат 537 милиона души по света към 2021 година.1 Завишените нива на кръвната глюкоза могат да се превърнат в причина за развитието на различни усложнения в човешкото тяло, включително на сърдечносъдовата система, както и на бъбреците.2-5

Всъщност, сърдечносъдовите заболявания са едни от основните усложнения при диабетиците6 и за тях е важно да се има предвид, че дори нивата на кръвната захар да са добре контролирани, отново съществува риск от развитието на такива.3,5,7 От друга страна, при пациентите с диабет хроничното бъбречно заболяване се среща три пъти по-често, отколкото при останалите хора.13



Връзката между захарният диабет тип 2 и сърдечносъдовото и бъбречното заболяване е сложна и все още не е напълно изяснена. Но е известно, че увреждането на кръвоносните съдове и бъбреците може да е свързано с различни фактори.



Рискови фактори за развитието на сърдечно и бъбречно заболяване

Има няколко основни рискови фактора, при наличието на които диабетът може да доведе до увреждане на кръвоносните съдове. Това е свързано и с образуването на т.нар. плаки (мастни отлагания) по стените на артериите. Това е част от процес, който се нарича атеросклероза. При него плаките постепенно могат да нараснат и да се разкъсат, което води до образуването на кръвни съсиреци.8

Хипергликемия

Що се отнася до рисковите фактори, които при диабетиците могат да доведат до сърдечносъдови и бъбречни заболявания, един от тях е хипергликемията или повишеното ниво на кръвната глюкоза. С течение на времето това състояние може да причини увреждане на стените на кръвоносните съдове заради образуване на плаки. А това от своя страна повишава опасността от бъбречно и сърдечно заболяване, включително коронарна артериална болест (КАБ), периферна артериална болест (ПАБ) и миокарден инфаркт (МИ).9,13

Инсулинова резистентност

Инсулиновата резистентност, при която клетките не реагират на хормона инсулин, е друг фактор. Тя уврежда кръвоносните съдове и води до образуването на повече мазнини в организма, а те от своя страна повишават риска от атеросклероза.10,11 Също така инсулиновата резистентност е свързана с повишено артериално налягане. Комбинацията от диабет и повишено артериално налягане удвоява риска от сърдечносъдово заболяване.4

Хронично възпаление и други фактори

Трети рисков фактор е наличието на хронично възпаление в организма. То може да бъде резултат от затлъстяване и инсулинова резистентност при хората със захарен диабет тип 2, и в този случай може да доведе до вреди за организма.12 Вследствие на инсулиновата резистентност мастните клетки образуват химически вещества, които могат да причинят възпаление, а това от своя страна може да доведе до атеросклероза, сърдечно заболяване4 и бъбречна увреда.13

Сред другите рискови фактори за развитието на такива заболявания при диабетиците са повишеното артериално налягане, високият холестерол и затлъстяването, които също могат да доведат до повишен риск от сърдечносъдово и бъбречно заболяване.13,14,15



