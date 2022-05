Как телевизорът дава нов поглед към изкуството вкъщи?

Наличието на праисторически пещерни рисунки е свидетелство, че визуалното изкуство винаги е било и ще продължи да бъде неизменна част от съществуването на човека. Независимо дали създаваме или само се наслаждаваме на изкуството, то има огромна роля в начина, по който виждаме света и си общуваме с него. Задачата на изкуството не е просто да краси всичко около нас, а да ни зарежда с идеи, да ни провокира и да ни кара да дискутираме различни теми.

Живеем в свят, в който творчеството е навсякъде около нас, което до голяма степен се дължи на новите технологии. Картините на художниците, например, намират място в домовете ни не само по стандартния начин, но и през телевизора, благодарение на най-новото предложение The Frame 2022 на Samsung. То е свидетелството, че изкуството навлиза във всички устройства, които ползваме ежедневно, правейки го по-достъпно, а живота ни по-цветен и по-смислен.

Иновативна галерия вкъщи

The Frame 2022 е част от лайфстайл гамата телевизори на южнокорейския технологичен гигант, която познаваме с модели като The Sero, The Serif, The Premiere, The Terrace и по-ранния модел The Frame. Последният е добре познат на българските потребители с това, че когато работи, влиза в традиционната си роля на телевизор, а когато не се ползва за гледане на видео съдържание, служи като домашна галерия, показвайки различни произведения на изкуството.

С този модел Samsung преплита света на творчеството с домашното развлечение и красивия дизайн. За целта компанията предлага т.нар. Art Mode, който дава възможност при изключване на телевизора той да бъде дигитално платно и да показва картини. Потребителите имат избор от над 1600 произведения на изкуството от най-популярните музеи и галерии в света, но имат възможност да добавят и собствени снимки. Достъпът до магазина за творби Art Store се случва чрез абонамент, който всеки може да направи лесно.

Така телевизорът предлага нова възможност за персонализация и създаване на лична галерия у дома. Това е поредно доказателство, че изкуството и днес продължава да преодолява границите и да намира своето адекватно място в нашия живот. Технологиите вече са станали неизменна част от начина, по който изкуството достига до нас, а възможностите стават все по-неограничени.

С The Frame 2022 Samsung дава шанс на потребителите по цял свят да се докоснат и до творбите на българския худоник Павел Митков. Той си партнира с компанията в рамките на проекта „Out of The Frame”, благодарение на което той ще е първият български художник, чиито картини ще са достъпни за потребителите на телевизора навсякъде, а българското изкуство ще се позиционира на международната сцена чрез един нов, необичаен досега канал. Същевременно в галерия „Митков“ на ул. „Съборна“ 7 в София посетителите могат да видят как част от картините на художника оживяват на екраните на The Frame 2022, преодолявайки границата между материалното и дигиталното.

Дизайн, подходящ за всеки дом

Следвайки мисията си за създване на уютна лична галерия, Samsung разработва The Frame 2022 така, че той да бъде подходящ за всеки дом. Рамката на телевизора е персонализируема, което означава, че може да се сменя спрямо интериора и произведенията, които искате да се показват. В свят, в който предпочитанията на всеки са различни, The Frame отговаря едновременно на изискванията да бъде както високотехнологичен продукт, но и такъв, който може да отговори на нуждите и желанията на различните типове потребители.

Той може да предложи както невероятно 4K QLED качество на картината, така и реалистичен Dolby Atmos звук. Самият дисплей пък е матов, т.е. намалява отблясъците и прави гледането на съдържание далеч по-приятно. Матовото покритие е чудесна опция и за моментите, в които телевизорът играе ролята на произведение на изкуството в елегантна рамка, защото по този начин творбата се вижда безпроблемно и още по-реалистично от всеки ъгъл.

Когато технологиите срещнат изкуството

The Frame 2022 е чудесен пример за това как технологичните иновации могат да направят света на изкуството много по-близък до нас. Навлизането на визуалното творчество в дома вече може да се случва по един различен, но същевременно елегантен начин. Именно прескачането на тази граница е онова, което отличава Samsung като иноватор на пазара на лайфстайл телевизори.

А за да се убедите сами, можете да посетите лично галерия „Митков“ на ул. „Съборна“ 7 в София, и да се насладите на творбите на Павел Митков, а защо не и да опитате да разпознаете кое е оригиналът, и кое телевизорът...