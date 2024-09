Оферти за отличници – за дома, за ученика, за комфорта ви

Идва време да се сбогуваме с лятото – сезон, който за много хора е свързан с почивки, море и безгрижие. Но краят на летния сезон не е само повод за носталгия. Той също така е перфектната възможност да направим нови придобивки за дома, а и за себе си.

Именно сега е времето, когато може да се сдобием с нови уреди и аксесоари, които ще направят живота ни по-удобен и приятен през по-студените месеци. Ако сте забелязали, че някои от електроуредите ви са остарели или не работят толкова добре, сега е моментът да ги замените. С бързото развитие на технологиите, всяка година ни носи нови и по-добри устройства, които могат значително да подобрят качеството на живота ни.

15 септември също е на прага – период, който носи вълнение както за учениците, така и за техните родители. В този динамичен и все по-дигитализиран свят, нуждата от подходяща техника става ключова за учебния процес. Компютрите, таблетите и другите електронни устройства вече не са лукс, а необходимост.

Краят на летния сезон е и подходящ момент да направите ревизия на своите финанси и да обмислите нови инвестиции. Есента предлага много възможности за изгодни покупки, но също така е важно да не се впускате в ненужни разходи.

Технополис е вашият партньор, който по традиция ви предлага разумно пазаруване. Кампанията "Оферти за отличници" ще се проведе в периода от 12 септември до 17 септември. Тя предлага хиляди продукти на промоционални цени до -40%, а всички, които са на цена над 300 лева, могат да бъдат закупени на 20 безлихвени вноски. Промоцията е валидна във физическите магазини Технополис, както и онлайн на technopolis.bg.

Ето и нашите 10 предложения за дома, за ученика, за собствения ви комфорт, от които да се възползвате през кампанията "Оферти за отличници".



1. Лаптоп Asus Vivobook Go 15



Лаптопът Asus Vivobook Go 15 е отличен избор за всеки, който търси баланс между производителност, удобство и достъпна цена. Той е лек и компактен, което го прави идеален за пренасяне и работа в движение, независимо дали сте студент, професионалист или просто се нуждаете от устройство за ежедневни задачи. Със своя 15.6-инчов Full HD дисплей, Vivobook Go 15 предлага ясна и детайлна картина, подходяща както за работа, така и за развлечения. Процесорът му е достатъчно мощен, за да се справи с множество задачи едновременно, а SSD дискът гарантира бързо зареждане на приложения и операционната система. Благодарение на пантата с разтвор до 180°, физическия щит на уеб камерата и големия набор от удобни функции на дизайна, Vivobook Go 15 е лаптоп, който ще ви даде пълна свобода!



2. Смарт часовник Huawei Watch GT 3 Active



Смарт часовникът Huawei Watch GT 3 Active съчетавa стил, функционалност и напреднали технологии. Със своя елегантен дизайн и висококачествени материали, този часовник е не само аксесоар, но подобрява и ежедневието ви. Една от ключовите характеристики на Huawei Watch GT 3 Active е издръжливата батерия, която може да осигури до две седмици работа с едно зареждане. Това го прави идеален за хора, които не искат да се тревожат за честото зареждане. Часовникът разполага с голям набор от фитнес и здравни функции, включително мониторинг на сърдечния ритъм, сън, стрес и SpO2. Huawei Watch GT 3 Active също разполага с GPS, поддръжка на уведомления от телефона, управление на музиката и гласови команди. Водоустойчивият дизайн го прави подходящ за множество активности.

3. Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 128 GB/6 GB RAM

Ето едно предложение, което е подходящо както за родителите, така и за учениците. Връзката помежду ни е важнo да бъде лесна и удобна. Смартфонът Xiaomi Redmi Note 13 предлага изключително качество на добра цена. Точният избор за тези, които търсят баланс между производителност и достъпност. С 6 GB RAM, устройството осигурява гладка работа и безпроблемно изпълнение на дори по-тежки приложения и игри. Със 128 GB вътрешна памет, разполагате с достатъчно пространство за съхранение на снимки, видеа, приложения и документи, без да се налага да се притеснявате за липсата на място. Дисплеят на Redmi Note 13 е ярък и наситен, което го прави отличен за гледане на видеоклипове, игри и сърфиране в интернет. Камерата му предлага впечатляващо качество на снимките, включително при условия на слаба осветеност. Батерията осигурява дълго време на работа с едно зареждане, а бързото зареждане ви спестява време.

4. Таблет Lenovo Tab M10+

Таблетите са отличен избор за учениците, които имат нужда от мобилност и гъвкавост. Те са леки, компактни и лесни за пренасяне, което ги прави идеални за използване както в класната стая, така и у дома. Също така, много учебници и учебни материали вече са налични в електронен формат. Таблетът Lenovo Tab M10+ е идеален избор за всеки, който търси универсално устройство за работа, учене и забавление. Със своя 10.6-инчов Full HD дисплей той предлага впечатляваща картина с ярки цветове и отлична резолюция, което го прави перфектен за гледане на филми, сърфиране в интернет и четене на електронни книги.

Една от ключовите характеристики на този модел е дългият живот на батерията, която осигурява часове на работа и забавление с едно зареждане. Това го прави идеален за тези, които са постоянно в движение и не искат да се тревожат за често зареждане. Lenovo Tab M10+ е лек и тънък, което го прави лесен за носене и удобен за използване навсякъде.

5. Пералня Haier HW80-B14959EU1-S

Пералнята е един от задължителнителните уреди у дома. Но ако имате и спортуващи деца, чиито дрехи трябва да се изперат след всяка тренировка, трябва да се замислите за спецификите. Пералнята Haier HW80-B14959EU1-S е отличен избор за надеждно и ефективно решение. С капацитет от 8 кг, тя е идеална за изпиране на големи количества дрехи наведнъж. Живеещите в апартамент със сигурност няма да тормозят съседите - едно от ключовите предимства на този модел е инверторният мотор, който гарантира изключително тиха работа и дълъг живот на пералнята. Тя предлага широк набор от програми за пране, които лесно се адаптират към различни видове тъкани и нива на замърсяване. Допълнителни функции като бързо пране и отложен старт добавят още повече удобство към ежедневието ви.

6. Сушилня с термопомпа Beko B3T 41242

Когато става въпрос за ученици или спортуващи и дрехите и екипите им трябва да са в раницата след няколко часа, на помощ идва сушилнята с термопомпа Beko B3T 41242. Капацитетът й е 7 кг, а основното предимство на този модел е термопомпената технология, която работи с по-ниски температури, запазвайки качеството и цветовете на дрехите. Тя не само щади дрехите, но и значително намалява енергийната консумация, което води до по-ниски сметки за ток. Сушилнята предлага разнообразие от програми, включително специални настройки за деликатни материи, спортни облекла и бързо сушене.

7. Инверторен климатик Haier AS35XCHHRA-NR

Именно сега е времето да помислите как ще се отоплявате през зимата. Най-ефективното решение е климатикът, тъй като ще бъде верен помощник и при високи температури навън. Инверторният климатик Haier AS35XCHHRA-NR е перфектния избор. Със своя инверторен компресор, този модел предлага прецизен контрол на температурата, намалявайки енергийната консумация и спестявайки пари от сметките за ток.

Haier AS35XCHHRA-NR е проектиран да осигури максимален комфорт през цялата година. Той работи тихо, което го прави идеален за спални и жилищни помещения, където спокойствието е важно. С функцията Wi-Fi управление, можете лесно да контролирате климатика от разстояние чрез смартфон или таблет, което добавя удобство и гъвкавост в управлението на температурата. Освен това, този модел е оборудван с функция за пречистване на въздуха, която премахва прах, полени и други алергени, осигурявайки по-чист и здравословен въздух в дома.

8. 4K Ultra HD QLED Телевизор Samsung QE-55Q67D

Качественият телевизор е сърцето на всеки дом, независимо дали сте спортен запалянко или обичате вечерен филм в компанията на семейството. 4K Ultra HD QLED телевизорът Samsung QE-55Q67D е перфектният избор за всеки, който иска да се наслади на изключително качество на картината и модерни функции.

Технологията Quantum Dot осигурява най-добрата картина досега на бранда. Със 100% обем на цвета Quantum Dot взема светлината и я трансформира в цвят, който остава точен и реалистичен при всяко ниво на яркост. Samsung QE-55Q67D е оборудван с интелигентни функции и операционна система Tizen, която осигурява бърз и лесен достъп до множество стрийминг услуги и приложения.



9. Прахосмукачка Bosch Series 4 BCH3K2301

Поредното ни предложение е свързано с комфорта у дома. Прахосмукачката Bosch Series 4 BCH3K2301 е отличен избор за тези, които държат жилището им да бъде перфектно на тема чистота. С безжичната си функция и иновативен дизайн, тя предлага максимална мобилност и гъвкавост, което улеснява достигането до труднодостъпни места без да се ограничавате от кабели. Тя е лека и лесна за употреба, а мощната батерия осигурява близо един час почистване без зареждане.

10. Уред за здравословно готвене Philips HD9200/10

Време е да се погрижим не само за комфорта, но и за здравето си. Последното ни предложение е уредът за здравословно готвене Philips HD9200/10, който може да стане верният ни помощник да сервираме вкусни ястия на трапезата си. Уредът е идеален за тези, които искат да намалят калориите, без да жертват вкуса на любимите си ястия. Philips HD9200/10 предлага 4.1-литрова кошница, която е достатъчно голяма за приготвяне на специалитети за цялото семейство, като същевременно осигурява равномерно готвене на храната. Технологията Rapid Air с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина. И не на последно място - всички подвижни части могат да се мият в съдомиялна машина. Кошницата QuickClean на Philips HD9200/10 има незалепващо покритие за лесно почистване.

Ако тези идеи не са ви достатъчни, можете да разгледате всички промоционални предложения по време на кампанията "Оферти за отличници" в Технополис.