Stone Sour се завръщат у нас след 8 години

Алтернативната метъл банда Stone Sour се завръща в България за нов концерт, който ще се проведе в парка на Летище София до Терминал 2. Датата е 27 юни, съобщиха организаторите от EventEase.

През 2017г. Stone Sour прескочиха прага на 1 млн. продажби на албума си от 2006-а "Come What(ever) May", което го направи платинен. Сега бандата има нов албум - "Hydrograd", който ще представи на живо не само в родината си САЩ, но и на голямо европейско турне, което минава и през София.

Кори Тейлър се разписа с концерт у нас със Stone Sour преди 8 години на националния стадион "Васил Левски", заедно с Rammstein, Manowar, Alice in Chains.

Stone Sour идват в състав: Corey Taylor - вокали, Josh Road - китари, Roy Mayorga - барабани, Jimmy Chow - бас, Christian Martucci – китара. Очаквано в сетлиста ще са включени парчета като "Bother", "30/30-150", "Through Glass", и "Tired".

Концертната зона ще бъде оформена изцяло около съществуващия амфитеатър в парка на Терминал 2 на Летище София.

Входът за събитието ще бъде изграден в непосредствена близост до изхода/входа на метростанцията, спирката на автобуси с номера 84 и 184, както и паркинга на Терминал 2, а вратите за всички фенове ще отворят точно в 19:00 часа на 27 юни.

Билети "Ранно пиле" на цена от 45 лв. може да намерите само в магазин ЯКО. Стандартните билети от 50/55 лв. ще се продават в цяла България в мрежата на Ticketportal.bg и на касите на НДК.

В продажба са и и различни VIP пакети за фестивала, като най-атрактивния дава право на само шест фена да са на сцената по време на първите три песни на групата.