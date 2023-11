Метълкор бандата As I Lay Dying забиват в София

As I Lay Dying e поредната силна метълкор банда, която идва в България по покана на Fest Team. Билетите за мощната метъл атака в Зала 3 на НДК на 2 април 2024 влизат в продажба днес, 30 ноември, в мрежата на ticketstation.bg и са на цени от 55 до 99 лв.

След като миналата година у нас забиха знакови за течението банди като Architects, Bullet for My Valentine, While She Sleeps и Bleed From Within, догодина към елитната поредица се включват и As I Lay Dying.

Американците имат повече от две десетилетия активна дейност, седем албума и номинация за Grammy за Nothing Left, сингъл от албума им в Топ 10 An Ocean Between Us.

Догодина феновете на As I Lay Dying очакват и нов албум от любимците си след последния издаден – Shaped by Fire (2019). Албумът бе продуциран от самата група като продължение на шестия Awakened (2012) и е оценен от Loudwire като един от 50-те най-добри метъл албума на 2019 г. Shaped by Fire бе и първият албум след хиатуса, в който изпадна бандата и прекъсна дейността си, след като техният фронтмен, бе осъден за закана за убийство на бившата си съпруга.

След като Tim Lambesis бе освободен от затвора с условна присъда, той се връща в музиката и живота „на чисто“, извини се лично на останалите членове на групата и As I Lay Dying се възродиха с нова енергия и по-философски послания в лириката си.