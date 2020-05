Целувка-протест: Rammstein защитиха гейовете в Русия

“Русия, обичаме те!“ С това описание групата Rammstein публикуваха интересна снимка от концерта си в Москва. На нея китаристите Паул Ландерс и Рихард Круспе се целуват.

През 2013 година Русия приема закон срещу "гей пропагандата“. Тази малка целувка от страна на членовете на бандата е всъщност голяма провокация срещу местните власти.

По време на изпълнението на Aüslander Ландерс и Круспе допират устни в знак на протест и подкрепа към LGBTQ+ движението, което е репресирано в страната. На 21 юли тази година тялото на активистка за правата на хомосексуалистите бе открито Сан Петербург. Тя е била душена и наръгана.

Преди да стъпят на сцената в Москва Rammstein имаха концерт в Полша, където развяха LGBT флаг, след като много хора станаха жертви на насилие по време на прайд шествието.



Sorry, I may be a little bit overexaggerated about this, but:

PAUL AND RICHARD ACTUALLY KISSED! THEY FINALLY DID IT! AAAAH!!! ♥️💕♥️💕🏳️‍🌈#Rammstein #Paulchard pic.twitter.com/9hRRz05jac