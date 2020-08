На 64 г. почина китарист на Red Hot Chili Peppers

Китаристът на Red Hot Chili Peppers Джак Шърман, който свири в ранните години на бандата, е починал на 64-годишна възраст, съобщиха от групата. Засега не е ясна причината за неговата кончина.

Той става част от групата през 1983 г., когато заменя Хилел Словак и участва в записите на първия едноименен албум през 1984 г.. Той е отговорен и за написването на по-голямата част от песните за втория албум Freaky Styley, който излиза на пазара година по-късно.

Освободен е преди издаването му, а Словак се завръща. През 1988 г. Шърман отново работи с бандата и записва поддържащи вокали в песните Higher Ground и Good Time Boys за албума Mother’s Milk, припомня radiotangra.com.



Джак Шърман Китаристът не скри огорчението си, че не бе поканен от Red Hot Chili Peppers при въвеждането им в Залата на рокендрол славата през 2012 г.

