Бог и Москва са далеч: Арестът на губернатор за убийства разпали гняв в цял град

В Хабаровск протестът се е превърнал в нещо като ритуал - всяка вечер малка група от хора се събира на площад "Ленин" преди да се спусне по улиците на центъра на града. По пътя на митинга, все повече и повече хора се присъединяват.

Виковете стават по-силни, както и звукът от клаксоните на автомобилите, сигнализиращи одобрение.

Протестиращите, които рискуват да бъдат арестувани, скандират лозунги в подкрепа на местния губернатор Сергей Фургал. Миналата седмица той бе арестуван от полицаи, дошли специално от Москва. Фургал е обвинен в няколко убийства през последните 15 години. Политикът, разбира се, отрича. И докато той е зад решетките в столицата, гневът в Хабаровск продължава да расте.

"Когато губернаторът ни бе арестуван, всички го приехме като своя лична трагедия. Ние избрахме този човек и сега се чувстваме така, все едно сме обрани. Той ни бе отнет по политически причини. Хората се чувстват така, все едно Москва се изплю в лицата им", казва един от протестиращите на име Александър.

Запитан дали не се притеснява, че Фургал е обвинен не в корупция, а в убийства, той отговаря: "Фургал е политик от 15 години. За всеки политик има досие. Понякога то се вади от контекста и даден човек може да бъде обвинен във всичко."

В много случаи Сергей Фургал е неочакван герой. Той е бивш бизнесмен, който се включва в политиката с ултранационалистичната Либерал-демократична партия на Русия. И въпреки че тя е опозиция на Путин, все пак партията е включена в списъка с онези, одобрени от Кремъл.

През 2018 година Фургал се кандидатира за губернатор на Хабаровск, но никой не вярва, дори и самият той, че ще победи на тези избори. Но заради масов вот против Москва, бившият бизнесмен детронира кандидата на Кремъл. Като ръководител Фургал се превръща в харизматичен политик, който говори директно и е много популярен сред обществото. Всъщност местните твърдят, че той е по-популярен в региона и от президента Путин.

"Кремъл постоянно провежда социологически проучвания, за да провери каква е популярността на местните политици и Владимир Путин. Ако някой от локалните лидери е по-известен от президента, то тогава се предприемат определени действия", казва политическият анализатор Николай Петров.

И все пак - Кремъл отрича ареста на Фургал да е от политически подбуди. Когато пратеникът на Путин, Юрий Трутнев, пристига в Хабаровск, той уверява хората, че "властите никога няма да арестуват действащ губернатор, ако не са 100% сигурни във вината му".

Но хората на Хабаровск не са убедени. В най-големия си митинг досега 30 000 души излязоха на улицата в защита на Фургал. Те настояват поне процесът му да се проведе в Хабаровск, на родна земя, за да е абсолютно справедлив.

"Опитваме се да покажем на Москва, че това е нашият човек и той трябва да бъде тук. Дори и да е извършил престъпление, нещо, в което ние не вярваме, той трябва да бъде тук", казва Виктория. Но кметът на града, Сергей Кравчук, от партията на Кремъл "Обединена Русия", е против протестите.

"Те са нелегални. А и днес имахме 85 нови случая на коронавирус. Къде можеш да откриеш вируса? Да - в големите тълпи", казва той пред BBC. Той е категоричен, че процесът срещу Фургал се случва "на мястото, където трябва да бъде". Интересно е обаче, че досега полицията спазва дистанция и не се намесва в протестите в Хабаровск. Нещо, което е необичайно за Русия. Навярно властите разбират гнева на хората и не искат да го разпалват повече.

In Khabarovsk, interesting dynamic between protestors & local police at the 'unsanctioned' protests. Police handing out face masks to the crowd; protestors have been chanting 'Thank you Police!' for not breaking up the protests. Camera/edit @mattgodtvProducer @BBCWillVernon pic.twitter.com/LVmSvWWTyw