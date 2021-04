Дрънкане на саби или подготовка за война? От средата на март има много предупреждения от страна на Украйна и западните правителства, че Русия събира войски в анексирания от Русия Крим и около зоната на конфликта в източната част на Украйна.

Намеренията на Русия далеч не са ясни, но ето кратък преглед на последните събития.

Подготвя ли се Русия да нахлуе в Украйна?

Множество източници съобщават за големи руски военни движения към източната граница на Украйна и към Крим, които руските сили анексираха от Украйна през март 2014 г. Много от тези сведения се появиха в Twitter, като например туитове от разузнавателната информационна група JanesINTEL за ракетите с малък обсег на действие Искандер .

Кремъл не е дал подробности за участващите части. Говорителят на президента Владимир Путин - Дмитрий Песков, заяви, че преместването на войски през руска територия е "вътрешна работа". Някои от войските, включително части в Крим, са били на учения. Песков също така обвини Украйна в организиране на "провокации".

The first spot of the Iskander column comes from unsurprisingly from Tiktok on 25 MAR 2021 on the highway between Ekaterinburg and Chelyabinsk. Note the white camo and the number 121 on the first green transloader. pic.twitter.com/1o2A72ECEB

— tom (@tom_bullock_) April 8, 2021



Източници от украинското разузнаване заявиха пред BBC, че допълнителните сили възлизат на 16 батальонни тактически групи, които ще бъдат до 14 000 войници. Общо, според украинското председателство, Русия сега има около 40 000 души на източната граница и около 40 000 души в Крим.

Но дали това е инвазивна сила? Може да бъде, но анализатори казват, че голяма инвазия е малко вероятно. Инфилтрацията би била по-изпитан и надежден метод за Русия. Руските специални части без отличителни знаци - с прякор "малки зелени човечета" - превзеха Крим през 2014 година.

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг нарече руското струпване "неоправдано и притеснително" и заяви, че това е "най-голямото обединяване на руски войски от незаконното анексиране на Крим".

Украйна, НАТО и западните правителства също отдавна обвиняват Русия, че е разположила редовни части и тежки оръжия в контролирана от сепаратистите Източна Украйна. Кремъл отрича това и и казва, че тези руски войски са "доброволци".

Говорейки в щаба на НАТО в Брюксел, украинският външен министър Дмитро Кулеба заяви, че Русия "открито заплашва Украйна с война и унищожаване на държавността ни". Но за разлика от 2014 г., той добавя, че "Русия вече няма да може да изненада никого".

Защо Русия воюва с Украйна?

Сега руско-украинските отношения със сигурност са враждебни, но това не е пълна война. На фронтовата линия има спорадични сблъсъци.

След краха на комунизма през 1991 г. руските войски се намесиха в конфликти в няколко области на бившия Съветски съюз, по-специално в Чечения и други части на Кавказ.

През април 2014 г., точно след анексирането на Крим от Русия, проруските сепаратисти завзеха голяма част от Донецка и Луганска област в източна Украйна. По-рано, месеци на прозападни демонстрации в столицата на Украйна Киев изтласкаха проруския президент Виктор Янукович.

Кулеба припомня, че през 2014 г. е имало руски план за разделяне на Украйна и създаване на образувание, наречено "Новоросия" (Нова Русия) - план, провален от въоръжените сили на Украйна.

Конфликтната зона, известна като Донбас, е основно рускоговоряща и сега много от нейните жители имат руски паспорти. Президентът Путин казва, че Русия ще защитава руските граждани в чужбина, ако са изложени на риск.

Използването от Русия на специални сили, кибервойна и пропаганда в този и други конфликти е известно като "хибридна война" - не гореща война, но не и студен конфликт. Специален доклад на САЩ за Конгреса миналата година подчерта ролята на ГРУ - руската агенция за военно разузнаване.

През 2014 г. имаше мащабна битка, преди прекратяване на огъня през 2015 г. Оттогава имаше някои размяни на затворници.

В конфликта са убити над 13 000 души. Украйна казва, че 26 от нейните войски са загинали в Донбас досега тази година, в сравнение с 50 през цялата 2020 г. Сепаратистите казват, че повече от 20 от тях са загинали тази година.

Защо Русия отново заплашва Украйна?

Руско-украински анализатори, включително Павел Фелгенгауер и Джеймс Шер, отбелязват няколко фактора, които изострят напрежението.

През февруари президентът на Украйна Владимир Зеленски наложи санкции на Виктор Медведчук, мощен украински олигарх и приятел на президента Путин. Украйна също забрани излъчванията на три проруски телевизии.

Мирната сделка в Минск, договорена през 2015 г., далеч не е изпълнена. Например, все още няма договорености за независимо наблюдавани избори в сепаратистките региони.

В предишни конфликти в това, което нарича "близък чужбина", Русия изпрати войски като "миротворци", които в крайна сметка останаха. Това се случи например в Молдова и Южна Осетия. Джеймс Шер казва, че това може да се случи отново в Украйна. Това ще замрази позицията твърдо в полза на Русия.

Някои спекулират, че Путин иска да изпита и американския президент Джо Байдън, който е заел по-твърда позиция по отношение на Русия, отколкото тази на предшественикът му Доналд Тръмп.

Путин е изправен пред парламентарни избори през септември и продължаващо масово движение, подкрепящо затворения му архикритик Алексей Навални. Така че Кремъл, "защитавайки" разгромените руснаци в Украйна, може да се справи добре с много избиратели. Навални също може да бъде маргинализиран, ако Кремъл засили патриотичния плам над Украйна.

Украйна защитена ли е от НАТО?

Не и по договор, тъй като Украйна не е член. Но НАТО има тесни връзки с Украйна, която получи западни оръжия, включително американски противотанкови ракети Javelin. Така че Русия знае, че рискува да провокира по-голяма западна военна помощ за Украйна.

Президентът Зеленски призова НАТО да ускори членството на Украйна. Но конфликтът затруднява НАТО да приеме Украйна при сегашните условия на алианса от 30 държави.

Йенс Столтенберг от НАТО заяви, че "30-те членове трябва да решат кога Украйна е готова за членство в НАТО". Но той подчерта специалното партньорство на Украйна с НАТО, което също има няколко други държави, включително Швеция, Финландия и Грузия.

"Ние отхвърляме идеята, че Русия има своеобразно вето върху други държави, които решават своя суверен път", каза той. Кремъл отдавна предупреждава Украйна да не се присъединява към НАТО и остава горчив, че трите балтийски републики се присъединиха.

НАТО помага на украинските военни с модернизация, обучение и съвместни учения, каза шефът на НАТО.