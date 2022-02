Символ на надеждата: Бебе проплака в метрото в Киев

Бебе се е родило в метрото на Киев, а нейната снимка бързо се превърна в символ на надеждата. Момиченцето, което получи името Мия, проплакало докато 23-годишната й майка се укривала от ракетния обстрел, съобщава "Дейли мейл".



На помощ на родилката се притекъл украинският полицай Микола Шлапак, който помогнал при раждането. След това успял да извика линейка и майката и бебето били настанени в болница.



И майката, и малката Миа са добре.

Miracle of Kyiv: Baby born in underground shelter as Putin's bombs rain down on the capital https://t.co/fjoCBznUfq