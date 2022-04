Все по-малко западни звезди подкрепят Владимир Путин

В луксозен ресторант в Москва разговорите не спираха, докато гостите в коктейлни рокли и скъпи костюми танцуваха цяла нощ. Те се бяха събрали в неделя за 70-ия рожден ден на Стивън Сегал - роденият в Америка актьор, най-известен с това, че играе упорити ченгета и командоси в екшън филми.

"Всеки един от вас, вие сте моето семейство и мои приятели. И аз ви обичам всички", заяви Сегал, облечен със своята известна черна овърсайз риза. "Ние сме заедно, през добро и през лошо", добави той.

I know what you’re thinking. What is American actor, reincarnated 17th century Tibetan Buddhist lama, and Russian diplomat Steven Seagal up to?

Well, here he is celebrating his birthday in Moscow with top Russian propagandist Vladimir Soloviev and RT editor Margarita Simonyan pic.twitter.com/M6ednBq7Hj