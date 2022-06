Обвиниха Навални за създаване на "екстремистка общност"

Руският опозиционен политик и обществен активист Алексей Навални, който изтърпява присъда в затвора във Владимир, е получил ново обвинение - за създаване на екстремистка общност. Това съобщи беларуската медия NEXTA, позовавайки се на негово съобщение в Twitter.

„Оказва се, че съм създал екстремистка група, за да разпалвам омраза към властта и олигарсите. И когато ме вкараха в затвора, се осмелих да бъда недоволен от това и призовавах към митинги. За това трябва да ми добавят още до 15 години“, пише Навални, иронизирайки, че вероятно руският президент Владимир Путин тайно го обожава и затова иска да го скрие в подземен бункер, пазен от надеждна охрана също като себе си, предаде Actualno.

❗️Alexey @navalny said that he was charged with another criminal case - now about the creation of an "extremist community."

According to Alexey, he faces up to 15 years in prison. pic.twitter.com/oePpNJCPka