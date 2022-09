Пореден съмнителен случай: Загина шеф на Лукойл в Русия

Председателят на руската енергийна компания Лукойл, 67-годишният Равил Маганов, беше открит мъртъв, след като се предполага, че е паднал от отделение на 6-ия етаж на болница в Москва, където е бил лекуван след прекаран инфаркт.

Все още не е известно какво е причинило падането на бизнесмена. Съобщава се, че на мястото работят органи на реда и е започнало разследване. Разбира се, не се изключва версията за самоубийство, която е често срещана в последните месеци, при различни смърти случаи на високопоставени лица от енергийните компании на Русия.

Източници твърдят, че Маганов е приемал антидепресанти.

Руската информационна агенция ENews112 заяви: "Председателят на борда на директорите на ЛУКОЙЛ почина в резултат на падане от прозореца на московска болница. 67-годишният Равил Маганов се лекуваше в отделение на 6-ия етаж. Разследващите ще трябва да установят причината за падането на известния нефтен работник. Органите на реда работят на мястото."

"Равил Маганов се хвърли от шестия етаж на Централната клинична болница на улица "Маршала Тимошенко", пишат от своя страна от руската информационна агенция Mash. Новината беше споделена и в Twitter.

⚡️ Vice President of Lukoil Ravil Maganov threw himself from the 6th floor of the TSKL in Moscow.

The oilman died on the spot from his injuries, his body was discovered by medical personnel. The reasons for what happened have not yet been established. pic.twitter.com/kCPewki86l