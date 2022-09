Хакер предизвика 40-минутно задръстване в Москва

Хакери решиха да създадат малко хаос в центъра на Москва. Все още неясна организация е успяла да пробие приложението на Yandex Taxi и да извика всички свободни таксита на един и същи адрес.

Това причини огромно задръстване в центъра на Москва.

В изявление до SouthFront компанията каза: "Службата за сигурност незабавно спря опитите за изкуствено струпване на автомобили. Шофьорите прекараха около 40 минути в задръстване поради фалшиви поръчки. Въпросът с компенсацията ще бъде решен в много близко бъдеще."

Компанията подчерта, че за да се изключат подобни инциденти в бъдеще, "алгоритъмът за откриване и предотвратяване на подобни атаки вече е подобрен".

Никой не е поел отговорност за хакерската атака, но тя се случва в момент, когато силите на Владимир Путин продължават инвазията си в съседна Украйна. Освен сраженията на терен, всяка от страните води и кибервойна - осъществявана от съответните държави или отмъстители.

Русия отдавна е известна с това, че извършва кибератаки срещу други държави, които са ѝ се изпречили. В един от последните примери прокремълски хакери атакуваха правителството на Латвия, след като страната обяви Русия за спонсор на тероризма.

Киев обаче обърна тактиката на кибервойната на Москва срещу себе си, като граждански хакери атакуваха правителствена инфраструктура, а тролове се насочиха към руски дипломати.

В дните, предшестващи войната, Михайло Федоров - министърът на цифровите технологии на Украйна и дясна ръка на президента Володимир Зеленски в областта на технологиите - призова доброволците да създадат "ИТ армия" от хакери, които да помогнат в борбата на страната му срещу Русия“. Оттогава десетки руски уебсайтове бяха изведени от строя. Руските държавни медии също са обект на атаки и изтекла чувствителна информация.



Видео от струпаните на едно място таксита се появи в Twitter, като много потребители на социалната мрежа възхваляват действията на хакера.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow

Now there is a huge traffic jam with taxis. pic.twitter.com/EEVWXRoEKO