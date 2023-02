Ще обърне ли хода на войната украинска контраофанзива тази пролет?

Украинска контраофанзива тази пролет може да обърне хода на войната.

След като току-що прекарах една седмица в Киев, ми е пределно ясно, че тази пролет и лято потенциално ще бъдат време за решаване на украинската победа, каза Тимъти Гартън Аш за „Гардиън“.

Тимъти Гартън Аш е историк, политически публицист и колумнист на "Гардиън". Последната му книга: Homelands: A Personal History of Europe излиза следващата седмица. В момента

Русия все още има стратегическата инициатива на изток, докато Украйна изпитва опасен недостиг на боеприпаси за постсъветското си въоръжение.

Но планираната украинска контраофанзива през пролетта, при която ще се използват нови бригади, оборудвани и обучени на Запад, може да обърне хода на събитията. Ако украинските въоръжени сили успеят да навлязат на юг от Запорожка област до Азовско море, те биха могли да разделят руските окупационни сили на две и потенциално да застрашат Крим. Очевидно е, че с този курс е свързан по-голям риск, но и по-голяма възможност за постигане на мир. Това, а не дългата война на изток, е най-добрият шанс за Украйна да се постави в позиция да преговаря от позицията на силата.

Както чух украинските лидери да подчертават многократно, както в Киев, така и на Мюнхенската конференция по сигурността миналия уикенд, бързината е от съществено значение. Ако западната военна и икономическа подкрепа идва твърде бавно, времето ще работи в полза на Владимир Путин. Това е едно от много малкото неща, които британското правителство е направило правилно в последно време. Но е необходимо това чувство за спешност и истински ангажимент към украинската победа да бъдат споделени както от Съединените щати, така и от другите големи европейски сили. Тук трябва да има известни съмнения. Настояването за увеличаване на подкрепата, за да се даде възможност за бързо отвоюване на големи части от територията на Украйна, не е само морален или емоционален аргумент. Това е стратегическо разбиране, че украинските победи на бойното поле са предпоставка за постигане на траен мир.



Руснаците се готвят за дълга война - преминават към режим на оцеляване



Тази война ще продължи много дълго - това усещане обзе руснаците в края на 2022 г. Повечето от тези, които искаха да напуснат страната, вече са я напуснали. Останалите, мислещата част от населението, ще се опитат да се приспособят към обстоятелствата в държава, в която дори децата са подложени на задължителна пропаганда в училищата, споделят Андрей Солдатов и Ирина Бороган. Те са руски разследващи журналисти и автори на книгата

"The Compatriots: The Brutal and Chaotic History of Russia’s Exiles, Émigrés, and Agents Abroad".

През 2023 г. допълнителното чувство ще бъде страхът на тези, които с ентусиазъм са отишли на война и сега се връщат обратно. Много от тях ще бъдат гневни и разочаровани и способни на по-нататъшно насилие.

Хората ще преминат към тиха стратегия за оцеляване - нещо познато на руснаците, които помнят Съветския съюз. Ще има бягство в семейния живот, към тихи разговори в кухните, към навика да внимаваш какво казваш публично и по телефона или в социалните мрежи. Накратко, да се държи наведена глава.

Чувалите с трупове, пристигащи в руските градове и села, няма да увеличат съчувствието към тежкото положение на украинците. Тази страна винаги е имала проблеми с връзката си с глобалния свят, подчертани от вековната национална психоза за това къде принадлежи Русия - в Азия или в Европа. Сега, когато връзките със Запада са прекъснати за много години напред, въпросът е частично решен.

Тази комбинация от депресия и отчуждение вероятно е близка до това, което са изпитвали германците през втората година на Първата световна война или иракчаните по време на много дългата, жестока и безсмислена война с Иран. Но има разлика: връзката с глобалния свят и истината за войната все още съществува, благодарение на интернет и руските журналисти в изгнание, които имат милионна аудитория в страната.



След като войната е в задънена улица, трябва да възобновим преговорите за мир



През годината, откакто Русия нахлу в Украйна в нарушение на международното право, бяха убити стотици хиляди войници и около 8000 цивилни граждани. Войната в Украйна се превърна в прокси война между САЩ и НАТО, от една страна, и Русия, от друга. Докато НАТО и неговите съюзници водят икономическа война и масирано доставят все по-тежки оръжия на Киев, огромното мнозинство от държавите по света не вземат страна, заяви Севим Дагделен, депутат в германския Бундестаг от „Левицата“.

Според американския генерал и председател на обединения комитет на началник-щабовете Марк Мили войната в момента е в патова ситуация. Това трябва да се използва като възможност за замразяване на конфликта. Сега е необходим масиран социален натиск върху западните правителства, за да се откажат от логиката на военната ескалация и да се насочат към дипломацията. Западът носи висока степен на отговорност за ескалацията на тази война и съществува постоянна заплаха от пряко участие. За да спрем тази лудост, се нуждаем от незабавно прекратяване на огъня без предварителни условия.

Инициативите, подети от бразилския президент Лула, Ватикана и Китай, са в правилната посока. А инициативата за черноморско зърно и продължаващият обмен на затворници показват, че споразуменията са възможни. Целта на 2023 г. трябва да бъде възобновяването на преговорите между Украйна и Русия, тъй като според съобщенията през април миналата година те бяха близо до споразумение. Много западни поддръжници очевидно предпочитат изобщо да не подкрепят преговорите.

Ние не трябва да чакаме повече. Трябва да започнат преговори и да се спре безсмислената икономическа война, която засяга главно населението в Европа и глобалния юг.

Украйна вече е въоръжена, но истинското военно изпитание през 2023 г. ще бъде нейното обучение

През последната година акцентът беше поставен върху предоставянето на оборудване: артилерия, ракетни системи, танкове, а сега и самолети. Това беше и е напълно правилно. В една война на изтощение като тази Украйна трябва да замени и допълни износеното, повредено или унищожено оборудване с нов и по-добър комплект. Освен това Украйна формира нови бригади, с които възнамерява да постигне значителни пробиви по-късно тази година, за да си върне териториите, прогнозира Франк Ледуидж, адвокат и бивш военен, служил на Балканите, в Ирак и Афганистан.

Украинските войници показаха, че не се нуждаят от помощ, за да поддържат мотивацията и волята си за борба. Също както и руснаците показаха, че дори добре оборудвани войски ще бъдат победени в съвременната война, ако им липсват добър морал, лидерство и обучение - качества, които са в недостиг.

Но превъзходното оборудване и моралът ще ви отведат само дотам. През изминалата година Украйна взе страшни жертви. Най-малко 100 000, включително в най-добрите и най-опитните си части. бучението е от съществено значение, особено за механизираната война с Общовойскови бой - войници, танкове и артилерия, работещи в синхрон - нещо което украинците трябва да овладеят, ако искат да победят Русия.

Западните държави се активизират, като само Великобритания има за цел да подготвя за бойни действия до 30 000 украински войници годишно. Но настоящите усилия са недостатъчни, като досега са обучени едва 10% от украинските сили. НАТО трябва да продължи да полага основни усилия за обучението. Това ще гарантира, че Украйна ще може да разгърне бойния потенциал на своите новооборудвани бригади, да постигне значителна победа през тази година и да се защитава в бъдеще.

Този конфликт ще определи 21-ви век

Когато Русия нахлу в моята страна, нейното ръководство беше изненадано от единството на Украйна и нейните западни съюзници. Кремъл вярваше, че армията му може да стигне до Киев за няколко дни. Кремъл сгреши, разказва Андрий Ермак, ръководител на Службата на украинското президентство.

Украинските въоръжени сили и народът на страната защитиха нашите земи с необикновена храброст, за която историците, когато имат време, ще пишат разкази за героизъм, вдъхновяващи бъдещите поколения. Нашите западни съюзници видяха, че този ужасен конфликт представлява повратна точка в историята.

Украйна и нейният народ стоят на фронтовата линия на конфликт, който ще оформи 21-ви век, точно както Първата и Втората световна война очертаха историята на предходните 100 години. Повярвайте ми, когато казвам, че нашата битка е и вашата битка. Ако Украйна не победи, нашият загубен живот ще се превърне във ваш загубен живот.

Ако Русия надделее, сигурността на Запада и международният ред, основан на правила, който той поддържа, ще бъдат разрушени. Мога да ви уверя, че Русия няма да спре, ако въоръжените ѝ сили успеят в Украйна. Ако на Русия бъде позволено да успее, този конфликт няма да приключи в границите на моята страна.

Руското ръководство разбира единствено от сила. Колкото по-агресивен и всеобхватен е отговорът на Запада, толкова по-бързо ще приключи тази война. /БГНЕС