Готви ли Евгений Пригожин преврат в Русия?

Бившият руски командир Игор Гиркин заяви, че Русия ще се сблъска с "бунт" от страна на "Вагнер" и нейния лидер Евгений Пригожин.



"Вагнер" е сред най-известните наемнически групи в Русия, като Пригожин поддържа близки отношения с руския президент Владимир Путин. Оборудването има силно присъствие в продължаващия конфликт в Украйна, особено в битката за Бахмут, в която Пригожин твърди, че са изгубени животите на хиляди негови хора.

Пригожин обяви в четвъртък, че неговите бойци ще се изтеглят от Бахмут до 1 юни, предавайки "позиции, боеприпаси, всичко, включително сухи дажби" на войските с руската армия. В процеса на обявяване на този ход, олигархът, известен като "готвача на Путин", също отправи силни критики срещу руските служители за тяхното отношение към Бахмут и каза, че нахлуването в Украйна е имало обратен ефект.

"По отношение на демилитаризацията... ако Ущрайна имаше 500 танка в началото на специалната операция, сега тя има 5000 танка", каза Пригожин в скорошно интервю. "Ако имаха 20 000 души, способни да се бият умело, сега 400 000 души знаят как да се бият. Как я демилитаризирахме? Оказва се, че стана точно обратното - ние я милитаризирахме, дявол знае как."

Анализирайки тези критични коментари, Гиркин, основен руски националист и бивш командир на сепаратистките сили в района на Донбас в Украйна, каза, че Пригожин подготвя почвата за „бунт“ и за извършване на „преврат“ срещу Кремъл заедно със силите на "Вагнер"

Твърденията на Гиркин бяха разпространени в събота в Twitter от WarTranslated, организация, която превежда материали, свързани с инвазията в Украйна, за световно разпространение.

"Гиркин обвинява Пригожин в подготовка за преврат в Русия", написа официалният акаунт на WarTranslated в Twitter. "Той казва, че обидите към руската армия от готвача на Путин са неприемливи и сигнализират за разрив в елитите, от който Пригожин ще се възползва с частната си армия, която се изтегля от Бахмут. Гиркин добавя, че ако Русия пропусне предстоящата контраофанзива , политическата ситуация в страната може да стане неразбираема до края на лятото."

"Ако Пригожин остане начело на "Вагнер", бунтът ще дойде бързо и радикално", казва Гиркин във видео, споделено от WarTranslated. "Обявен е опит за преврат...Какво ще се случи след това, не знам, особено след като "Вагнер" спешно бе изтеглен от тиловите бази...Опасността от надвиснал преврат е ясна."

Girkin accuses Prigozhin of preparing for a coup in Russia. He says the insults towards the Russian army by Putin's cook are unacceptable, and signal a rift in the elites which Prigozhin will take advantage of with his private army that is being withdrawn from Bakhmut. Girkin… pic.twitter.com/kKh6C2K6Fc