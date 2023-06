Путин, който не е Путин: Руският президент или двойник посети Дагестан?

Руският президент Владимир Путин каза, че "не се съмнявал" в подкрепата на руските граждани по време на бунта на "Вагнер" през уикенда, според отчет на Кремъл в сряда.

Путин посети района на Дагестан и беше посрещнат от развълнувани поддръжници по улиците на град Дербент, според видео, публикувано от Кремъл.

State TV reporter Pavel Zarubin has just posted this clip of Putin "meeting the people of Derbent" after he held a meeting on tourism there with local officials

The message his trip to Dagestan is meant to send out is clear: Things are back to normal and the people are with me pic.twitter.com/qKeNvvussQ