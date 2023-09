Китайски банки дали милиарди долари на Москва след санкциите на Запада

Китайските кредитори се намесиха, за да предоставят милиарди долари на руските банки, след като западните институции оттеглиха операциите си в страната през първата година от нахлуването на Москва в Украйна, пише Financial Times.

Ходовете на четири от най-големите банки в Китай са част от усилията на Пекин да популяризира юана като алтернативна световна валута на долара.

Експозицията на Китай към руския банков сектор се е учетворила през 14-те месеца до края на март тази година, според последните официални данни, анализирани за Financial Times от Киевското училище по икономика.

Кредиторите заеха мястото на западните банки, които бяха подложени на остър натиск от регулаторите и политиците в родните си страни да напуснат Русия, докато международните санкции направиха правенето на бизнес много по-трудно.

Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China увеличиха общата си експозиция към Русия от $2,2 милиарда на $9,7 милиарда през 14-те месеца до март, според данни на Руската централна банка, като ICBC и Bank of China представляват 8,8 милиарда долара от активите между тях.

През същия период австрийската "Райфайзен банк" – чуждестранната банка с най-голяма експозиция към Русия – увеличи активите си в страната с над 40 процента, от 20,5 млрд. долара на 29,2 млрд. долара.

"Райфайзен" заяви, че търси начини за изтегляне от страната и е намалила активите си до 25,5 милиарда долара от март.

Ходовете на китайските банки са част от промяната на Русия да приеме юана вместо щатския долар или евро като резервна валута.

"Заемите от китайски банки за руски банки и кредитни институции, които в по-голямата си част са случай на юана, който заема мястото на долари и евро, показват, че санкциите си вършат работата“, каза Андрий Оноприенко, заместник-директор по развитието на Kyiv School of Economics, който е събрал данните.

Нарастването на търговията с юани подчертава икономическия завой на Русия към Китай, като търговията между двете страни достигна рекордните 185 милиарда долара през 2022 г.

Преди миналогодишната инвазия повече от 60 процента от плащанията на Русия за нейния износ бяха направени в това, което властите в страната сега наричат „токсични валути”, като долар и евро, като юанът представляваше по-малко от 1 процент.

„Токсичните“ валути оттогава са спаднали до по-малко от половината от експортните плащания, докато юанът представлява 16 процента, според данни от централната банка на Русия.

"Райфайзен" е една от малкото западни банки, които са запазили значително присъствие в Русия, след като няколко други чуждестранни кредитори прекъснаха връзки и продадоха дъщерни дружества миналата година.

Но реформите, въведени от Кремъл миналото лято, направиха много по-трудно за чуждестранните банки да продадат руските си филиали. В петък заместник-министърът на финансите на Русия Алексей Моисеев потвърди позицията на правителството да възпрепятства продажбите на чуждестранни банки, съобщи Bloomberg TV Bulgaria.

Печалбите на руския бизнес на "Райфайзен" са нараснали с 9,6% до 867 милиона евро през първите шест месеца на тази година, като австрийският кредитор е повишил заплащането на базирания в Русия персонал с 200 милиона евро.

Европейската централна банка увеличава натиска върху кредиторите, които контролира, включително "Райфайзен", да напуснат Русия.

"Райфайзен" заяви, че се опитва да намери начини да продаде или отдели руския си бизнес, като същевременно спазва местните и международни закони и разпоредби.

„Поемаме ангажимент за по-нататъшно намаляване на бизнес активността в Русия, докато продължаваме да развиваме такива потенциални транзакции“, добави банката.

Като цяло делът на руските банкови активи, държани от чуждестранни кредитори, е намалял от 6,2% на 4,9% през 14-те месеца до март.