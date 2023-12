Двама мъже хапват сладолед на -30 градуса в Сибир: Гей ли са?

Депутат в Сибир настоя, че рекламно изображение на двама мъже в лятно облекло, наслаждаващи се на сладолед при минусови температури, не трябва да се показва, защото е свързано с "нетрадиционни взаимоотношения".

През ноември 2022 г. руският парламент прие закон, забраняващ "ЛГБТ пропагандата", който криминализира всяко действие, считано за опит за насърчаване на това, което Русия нарича "нетрадиционни сексуални отношения" във филми, онлайн, реклама или публично.

Оттогава репресиите станаха по-строги, като миналия месец Върховният съд на Русия класифицира LGBTQ+ движението като екстремистко, въпреки че такава организация не съществува като юридическо лице.

Законът на практика забранява всичко, за което се смята, че насърчава "нехетеросексуален начин на живот". Въпреки че влиза в сила в Русия едва на 10 януари 2024 г., вече има съобщения за нападения срещу ЛГБТК+ места в страната.

Междувременно новинарското издание SibFM съобщи, че Александър Тарасов, председател на постоянната комисия по култура, е възразил срещу снимка, предназначена да покаже издръжливостта на мъжете в Сибир през зимата. Снимката, направена през 2020 г. в центъра на най-големия град в Сибир, Новосибирск, показва двама мъже в плажно облекло, които си хапват сладолед пред цифрова табела, която показва температурата като минус 33 градуса по Целзий..

Целта на изображението беше "да забавлява жителите на Новосибирск и да покаже, че не им е студено". Но депутатът от градския съвет на Новосибирск Светлана Каверзина каза пред Sib.fm, че изображението е представено като част от общинска програма за насърчаване на културата и туризма.

