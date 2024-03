Навалная към Алексей: Не знам как да живея без теб, но ще се опитам!

Руският опозиционен лидер Алексей Навални беше погребан в московско гробище, след като хиляди опечалени дойдоха на погребението му, предаде АФП. Той бе положен в земята първо на фона на My Way на Франк Синатра, а след това и на музиката от "Терминатор 2".

"Навални смяташе, че "Терминатор 2" е най-добрият филм в целия свят", обясни неговият говорител Кира Ярмиш.

#BREAKING: Footage shows Alexei #Navalny's coffin being buried to the soundtrack of the movie '#Terminator 2' pic.twitter.com/XSZkuyNfsL — Ivan Maltsev (@Potato_Event) March 1, 2024

"Сбогом, приятелю", написа в Telegram помощникът на Навални Иван Жданов и добави, че ковчегът е бил спуснат в земята под звуците на филма "Терминатор".

Вдовицата на Алексей Навални, Юлия Навалная, публикува прощално послание, посветено на покойния си съпруг в социалната мрежа X.

"Льоша, благодаря ти за тези 26 години абсолютно щастие. Да, дори през последните три години на щастие. За любовта, за това, че винаги ме подкрепяше, за това, че ме караше да се смея дори от затвора, за това, че винаги си мислил за мен.

Не знам как да живея без теб, но ще се опитам да те направя там горе щастлив за мен и горд с мен. Не знам дали мога да се справя или не, но ще опитам.

Със сигурност ще се срещнем един ден. Имам толкова много неразказани истории за теб и имам толкова много песни, запазени за теб в телефона ми, глупави и смешни, като цяло, честно казано, ужасни песни, но те са за нас и наистина исках да те пусна да слушаш на тях. И наистина исках да те гледам как ги слушаш, смееш се и след това ме прегръщаш.

Обичам те завинаги. Почивай в мир."

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024

Извън гробището имаше леко напрежение - хората не бяха допуснати да се сбогуват с Навални. Те започнаха да викат "Пуснете ни!"

“Let us in!”

- people at the gates of the Borisov cemetery demand to be let in so they can say goodbye Navalny. #Navalny #Russia pic.twitter.com/YuDn9JqWHJ — Natalka (@NatalkaKyiv) March 1, 2024

Появиха се и първите кадри от евентуален арест по време на опелото.

It's just like old times at the #Navalny rallies as OMON riot police start to round up mourners at his funeral. pic.twitter.com/g1H0a42c5I — Jason Corcoran (@jason_corcoran) March 1, 2024

