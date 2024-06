Путин пристигна в Северна Корея, посрещнаха го плакати с лика му

Руският президент Владимир Путин кацна в Северна Корея, съобщиха от Кремъл. Посещението на Путин цели да засили връзките в областта на отбраната между Москва и Пхенян, предаде АФП.

Плакати с усмихната снимка на руския лидер с надпис "Горещо приветстваме президента Путин!" бяха окачени по осветителните стълбове из Пхенян още на 17 юни.

Отношенията между Русия и Северна Корея отбелязаха исторически връх, след началото на войната в Украйна, което доведе до международна изолация на Москва.

САЩ и техните съюзници обвиняват Северна Корея, че снабдява Русия с така необходимите ѝ оръжия, включително балистични ракети, които да използва в Украйна.

Пхенян отрича да е предоставил на Русия военна техника, но преди пътуването си Путин благодари на правителството на Ким Чен Ун за помощта за военните усилия.

"Високо оценяваме факта, че Северна Корея твърдо подкрепя специалните военни операции на Русия, които се провеждат в Украйна", написа Путин в статия, публикувана от държавната медия на Пхенян на 18 юни.

„Русия и Северът сега активно развиват многостранното партньорство", добави руският президент.

Путин похвали Северна Корея за това, че "защитава интересите си много ефективно въпреки икономическия натиск, провокациите, шантажа и военните заплахи на САЩ, които продължават вече десетилетия".

Северна Корея заяви, че посещението на Путин показва, че двустранните връзки "укрепват с всеки изминал ден"

Epochal scenes

The moment of a handshake between Vladimir Putin and Kim Jong-un pic.twitter.com/V9taQi1Fb6