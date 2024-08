Руски войник взриви командирите си и след това дезертира в Украйна

Руски войник се засне как хвърля граната в бункера с командирите си вътре, преди да избяга от частта си и да се появи отново в Украйна.

Руски доброволчески батальон, воюващ на страната на Украйна, заяви във вторник, че е помогнал на пилот на дрон, който протестира срещу "систематични военни престъпления", да избяга в Украйна.

Кадри, публикувани от легиона "Свобода на Русия", показват как войникът хвърля граната в мазето, където спят командирите му, както и други руски войници, преди да избяга и да премине в Украйна. 24-годишният мъж, идентифициран с името "Силвър", каза на пресконференция в Киев във вторник, че от 15 души, спящи в мазето, един командир и няколко старши офицери са тежко ранени.

Дезертьорството на мъжа през май тази година беше координирано с украинската страна, която е поставила мини на този път за бягство. Мъжът е следвал предварително планиран маршрут.

"Силвър ни предоставяше жизненоважна информация като местоположението на войските и оборудването и текущите офанзивни задачи на фронтовата линия в продължение на няколко месеца, когато се присъедини към съпротивата", каза легионът "Свобода на Русия".

Операторът на дрона се разочаровал от руската армия заради "убийствата, престъпления на командирите, корупцията и военните престъпления".

"Исках да служа в армията. Дадох клетва да защитавам родината си", каза мъжът, който се присъедини към армията година преди нахлуването в Украйна. "Моята страна е там, в Русия, и никой не я е нападал. Не исках да служа на Русия по време на тази война и не исках да умра за Путин".

Военното разузнаване на Украйна потвърди, че войникът, който според съобщенията е участвал в боевете за източния град Авдиевка като оператор на дрон миналата година, е бил допуснат да дезертира в края на сложна операция.

Министерството на отбраната на Русия не коментира съобщенията за дезертьорство. Не са потвърдени предишни, независимо проверени случаи на дезертиране на руски войски.

