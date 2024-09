Дрон-камикадзе изплаши руски военен кореспондент

Руски военен кореспондент публикува кратко видео, в което украински дрон камикадзе го преследва сред руините на завод в Донбас.

Кадрите са публикувани в социалната мрежа Х от War Translated и лесно могат да конкурират филм на ужасите. В крайна сметка дронът избухнал на метри от руснака, който е останал невредим. Руският кореспондент се крие зад стена, докато дронът-камикадзе, чието "бръмчене" се чува на записа, се опитва да го открие сред руините на разрушена фабрика.

Дронът "влиза" в помещението, където е руснакът, кореспондентът го нарича с обидна дума и моли друго лице около него да включи електронното заглушаващо устройство.

"Влезе във фабриката! Пусни заглушаването!", възкликва той, пише “Труд”.

След няколко секунди дронът-камикадзе експлодира наблизо, очевидно не успял да нарани руския военен кореспондент, който въздиша с облекчение.

Like a horror movie: Russian war reporter/combatant films himself being chased by a Ukrainian drone inside a factory in Donbas.

Lucky for him, the drone explodes but fails to cause harm. pic.twitter.com/qxxSWrplGK