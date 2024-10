Американски и руски самолет на косъм от сблъсък в недебето

Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (NORAD) съобщи за опасна маневра на руски изтребител Су-35 непосредствено до американски самолети. Напрегнатата среща става в небето над Аляска, съобщава bTV.

Руският изтребител минава непосредствено до F-16, като американския самолет попада във въздушната струя. Преди това е имало няколко руски нахлувания в зоната за противовъздушна отбрана на Аляска точно извън суверенното въздушно пространство на САЩ.

Генерал Грегъри Гийо от NORAD разказва, че на 23 септември самолет на Командването на противовъздушната отбрана на Северна Америка NORAD извърши безопасно и дисциплинирано прехващане на руски военни самолети от ПВО на Аляска.

“Поведението на един руски Су-35 беше небезопасно, непрофесионално и застрашаваше всичко – не това, което бихте видели в професионални военновъздушни сили“, коментира ген. Гийо.

През юли руски и китайски бомбардировачи летяха заедно за първи път в международното въздушно пространство край Аляска в знак на сътрудничество, което според министъра на отбраната на САЩ Лойд Остин е тревожно.

През март 2023 г. американският дрон MQ-9 беше прехванат и и свален от руски изтребители Су-27 в международно пространство над Черно море. Изтребителят удря дрона, чупейки витлото му. В резултат на това безпилотният апарат е свален.



“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag