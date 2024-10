Лойд Остин обяви нова помощ за Украйна на стойност 400 милиона долара

Министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин обяви нови оръжия за Украйна на стойност 400 милиона долара по време на посещение в Киев в знак на солидарност само две седмици преди президентските избори в САЩ, които хвърлят несигурност относно бъдещето на западната подкрепа, пише Ройтерс.

Пътуването на Остин, неговото четвърто и вероятно последно посещение като шеф на Пентагона на президента Джо Байдън, се фокусира върху усилията на САЩ да помогнат на Киев да укрепи отбраната си, докато руските сили бавно, но стабилно навлизат в Източна Украйна.

Остин определи битката на Украйна срещу 2-1/2-годишната инвазия на руския президент Владимир Путин като критична за собствената сигурност на Запада.

„Всички трябва да разберем, че нападението на Путин е предупреждение. Това е предварителен преглед на свят, изграден от тирани и главорези – хаотичен, изпълнен с насилие свят, разделен на сфери на влияние“, заяви Остин.

От своя страна украинският президент написа в социалната мрежа Х, че са благодарни на президента Байдън, на двете партии в Конгреса на САЩ и на американския народ за цялата им подкрепа от началото на пълномащабното нахлуване на Русия.

Today, I welcomed U.S. @SecDef Lloyd Austin in Kyiv. I thanked him for a new defense assistance package for Ukraine worth $400 million that includes ammunition, military equipment, and weaponry.

During the meeting we discussed critical defense priorities, including Ukraine’s air… pic.twitter.com/j0O1LEO5lZ