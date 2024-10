Руски войник изби десетима от своята рота и избяга

Руски затворник, който бе изпратен на фронта в Украйна, е застрелял 10 руски войници от своята рота, докато спят, след което избягал.

Телеграм каналът Spy Dossier, който твърди, че има източници в руските специални служби, съобщи, че 33-годишният Максим Федорченко е бил с отряда си в селце до Новопокровка в Запорожка област, когато се случил инцидентът.

Редник Федорченко, който е бил причислен към 2-ра щурмова рота на 38-ма отделна мотострелкова бригада на Русия, хвърлил граната в една от землянките, след което открил стрелба по другарите си, докато спят. На място загинали 10 души.

Щом прекратил огъня, Федорченко избягал в посока град Пологи в Южна Украйна. Той е бил забелязан за последно в град Мелитопол, след което следите му се губят.

Издирването му от руските власти продължава.

Fedorchenko Maksim Andreevich, Russian serviceman of the 38th separate motorized rifle brigade.

Wanted by Russians for the fact that on the night of October 26, 2024 he shot ten sleeping servicemen of his unit, in the area of ​​the settlement of Novopokrovka in Zaporizhia… pic.twitter.com/c7AeLIkSoa