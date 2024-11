Руски учители се появиха с шапки от станиол, пазейки се от... сателити на НАТО

Учителите в Русия станаха обект на подигравки, след като бяха измамени да позират за снимки със станиолени шапки от шегаджия, който твърдял, че ще ги защити от "злонамерен" заговор на НАТО.

Всички учители в района на Воронеж получиха съобщения, които идват уж от управляващата партия на президента Путин, призоваващи ги да направят "Каските на отечеството".

Писмата всъщност са изпратени от Владислав Бохан, беларуски блогър в изгнание, който се противопоставя на Кремъл. Учителите са били убедени от него, че шапките от станиол ще осигурят защита срещу сателитите на НАТО, които се опитват да "облъчят руския народ физически и биологично".

В съобщенията Бохан включил подробни инструкции как да направят шапките и да ги украсят с руското знаме.

Бохан казва, че желанието на редица училища в региона да се съобразят с абсурдните заповеди е показател за силата на кремълската пропаганда и "още един признак на фашизъм". Шапките от станиол обикновено се свързват с теории на конспирацията и параноя.

На учителите също така е било казано да предоставят снимки и видеоклипове, за да докажат, че са следвали инструкциите.

Някои от преподавателите позираха за снимки с шапки до портрет на Путин.

"Правенето на шапки от станиол е не само интересна и творческа дейност, но и важен патриотичен акт, символизиращ готовността да защитиш родината си от чужди заплахи", казва един учител.

An activist has managed to convince Russian schools to make tinfoil hats to protect them from ‘NATO’s radiation'.

He said said schools have turned into institutions of ‘brainwashing’ and ‘suppression’ and that he made the system ‘work against itself’. pic.twitter.com/apEoUDc5oz