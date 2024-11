Сблъсъци в Абхазия: Протестиращи нахлуха в парламента

Стотици протестиращи нахлуха в парламента на подкрепяния от Русия отцепнически грузински регион Абхазия, предаде Ройтерс. Опозиционери са превзели и сградите на президентството и правителството.

Правоприлагащите органи опитаха да разпръснат множеството с димни гранати, но не успяха. Техните служители напуснаха сградите на държавните институции, докато опозиционни политици искаха оставката на самозвания президент заради непопулярно инвестиционно споразумение с Москва.

This situation in #Abkhazia is very tense pic.twitter.com/tfomBIo2rl

При сблъсъците между протестиращите и полицията са ранени осем души, един от които е приет в болница. Министърът на отбраната на Абхазия е пред сградата на парламента и наблюдава случващото се.

Междувременно от преслужбата на президента съобщиха, че канцеларията му готви документ за изтегляне от парламента на законопроекта за ратификация на споразумението с Русия, който трябваше да бъде гласуван днес, предаде БТА.

В последно време Абхазия е обхваната от бурни демонстрации против подписано наскоро инвестиционно споразумение с Русия.

По-рано тази седмица, след арестите на петима противници на споразумението с Москва, които след това бяха освободени, протестиращите блокираха за няколко часа мостове около "столицата" Сухуми - град с около 65 000 жители.

Противниците на договора се опасяват, че той ще позволи на руснаци да си купуват апартаменти в градовете по черноморското крайбрежие на Абхазия. Продажбата на жилищна собственост на чужденци е забранена в грузинския сепаратистки регион от 1995 г.

След кратка война, при която руската армия навлезе на грузинска територия през 2008 г., Москва призна независимостта на Абхазия и другата граничеща с Русия отцепила се от Грузия област - Южна Осетия. Оттогава Русия поддържа военно присъствие в тях, отбелязва Ройтерс.

Абхазия едностранно обяви независимост от Грузия след разпадането на СССР и отблъсна грузинските въоръжени сили по време на войната в началото на 90-те години на миналия век с неофициалната подкрепа на Москва.

In Russian-occupied Abkhazia, people storm parliament to protest the Russia-installed government’s law to sell their land and recourses to Russian oligarchs.

Obviously it’s not on the news, and those claiming to care about the international working class are silent. pic.twitter.com/lmObcZJ1Aw