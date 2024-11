Русия започна производството на мобилни бомбоубежища, предпазващи от ядрена атака

Русия е започнала серийно производство на мобилни бомбоубежища, които могат да предпазват от различни заплахи, включително ударни вълни и радиация при ядрен взрив, пише агенция Reuters.

Изследователският институт на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация заяви, че укритието "КУБ-М“ може да осигури защита за 48 часа срещу тези и други природни и причинени от човека опасности.

Сред изброените опасности са: експлозии и шрапнели от конвенционални оръжия, падащи отломки от сгради, опасни химикали и пожари.

"КУБ-М“ прилича на подсилен товарен контейнер и се състои от два модула - стая за 54 души и технически блок. При необходимост могат да се добавят още модули, съобщават от института.

Производството на въпросните бомбоубежища не се свързва с никоя от настоящите кризи, включително войната в Украйна.

"Мобилното убежище е многофункционална структура, която осигурява защита на хората от различни заплахи, включително природни бедствия и причинени от човека аварии“, посочват от изследователския институт и го определят като "важна стъпка към подобряване на безопасността на гражданите“.

Убежището лесно се транспортира с камион и се свързва с водоснабдяване, като може да се разполага и в обширните северни райони на Русия, където има вечна замръзналост, допълва агенцията.



