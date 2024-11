Ако Путин си изгуби ума? Запис разкрива как е сложен край на бунта на Пригожин

Аудиозапис на предполагаем телефонен разговор между лидера на "Вагнер" Евгений Пригожин и президента на Беларус Александър Лукашенко се появи онлайн, публикуван от канала в Telegram "Московска пералня", за който журналистите смятат, че има връзки с руското разузнаване. Meduza прави преглед на това какво вероятно разкриват аудиозаписите за тайните преговори, сложили край на шокиралото света въстание, в което Пригожин се отправи към Москва.

Предполага се, че записаният разговор е станал по време на краткотрайния бунт на Пригожин в края на юни 2023 г. Официално Лукашенко твърди, че Кремъл е поискал помощта му, за да успокои Пригожин, но човекът от записа, за който се предполага, че е беларуския президент, изглежда е този, който е инициирал разговорите, без искане от страна на Москва.

Изненадващо е, че Лукашенко се изказва неласкаво за Владимир Путин и описва руските сили за сигурност като "неподготвени като през 1941 г.".

В обаждането Лукашенко казва, че беларуските държавни медии умишлено са съобщили фалшивата история, че неговата администрация работи с Москва за мирно разрешаване на бунта на Пригожин. "Това може да не е много благоприятно за нас. Виждате ли, провокирам руската страна. Може би имат други варианти, като например да заличат Пригожин", казва гласът, наподобяващ този на Лукашенко.

"Не, заличаването на Пригожин ще доведе до смъртта на толкова много хора. Би било лудост", каза другият глас по линията, за който се твърди, че е Пригожин. А Лукашенко отговаря: Да, могат да убият теб, но колко десетки хиляди още ще умрат?".

След това Лукашенко заявя, че когато войниците на Пригожин тръгнат, няма кой да ги спре, в най-добрия случай - националната гвардия. "Останалите са полицаи и наборници. Те са неподготвени, като през 1941-а година. Не можем да тръгнем по този път", добавя той.

Лукашенко изразява увереност, че Путин ще се съобрази с плана му. Но все пак дава друг вариант на Пригожин, ако това не се случи - да избяга в Беларус. Лидерът на "Вагнер" веднага пита за пари, настоявайки беларуският президент да настоява руският му колега да покрие разходите. Тогава Лукашенко казва за Путин: "Дори и да изгуби ума си и да не ни даде пари, аз ще намеря отнякъде."

Във втори аудиозапис, пуснат от Moscow Laundry на 21 ноември, мъж, който звучи като Пригожин, казва, че няма да прекрати бунта си, освен ако не получи гаранция от ръководителя на руската Федерална служба за сигурност Александър Бортников, че агенцията ще прекрати наказателното си дело срещу него. Гласовете също така обсъждат логистиката на Wagner Group, която трябваше да се оттегли в Беларус, и необходимостта от финансови гаранции, след като наемниците бъдат базирани там.

NEXTA published an audio recording of the very conversation in which Lukashenko persuades Prigozhin to agree to their “absolutely acceptable version of a bloodless solution,” and the latter, like the last idiot, believes him and agrees to everything, while begging for money.… pic.twitter.com/mqHdrfnJCg