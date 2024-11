Ръцете на Путин не се движат: Появиха се нови спекулации за здравето на руския президент

Разпространено от Кремъл видео на Владимир Путин, седнал с почти неподвижни ръце в продължение на повече от 20 минути, доведе до вълна от спекулации онлайн, базирани на съществуващите слухове относно здравето на руския лидер.

Клипът публикуван в четвъртък, 21 ноември 2024 г., показа как руският президент потвърждава използването на хиперзвукови ракети при удар срещу Украйна, добавяйки, че Русия тества оръжейната система в отговор на това, което каза, че са действия от страна на страни от НАТО срещу Русия.

Правителствата на САЩ и Обединеното кралство наскоро са одобриха украинските сили да използват своите ракети с голям обсег ATACMS и ракети Storm Shadow срещу цели в Русия.

"In response to the use of U.S. and British long-range weapons on November 21 of this year, Russian armed forces launched a combined strike on one of Ukraine's defense-industrial complex facilities. One of Russia's newest medium-range missile systems was also tested in combat… https://t.co/muIfXP347x pic.twitter.com/NNLS0xWxfp

"Ние винаги сме предпочитали и сега сме готови да решаваме всички спорни въпроси с мирни средства. Но сме готови и за всяко развитие на събитията", се казва в превод на изявлението на Путин.

Докато разполагането на хиперзвукови оръжия от Русия бе главният фокус по целия свят, изявлението на Путин, потвърждаващо използването им, привлече вниманието по други причини.

Публикация в X, бивш Twitter, от украинския съветник по вътрешните работи Антон Геращенко, публикувана на 21 ноември 2024 г., гледана 1,5 милиона пъти, гласи: "Ако ускорите видеото, се вижда, че ръцете на Путин не се движат и изглеждат така, все едно са отделни от тялото му. Звукът и движението на устните понякога не съответстват. Какво мислите?

По-късно Геращенко коментира, че отговорът на това, което той нарече "руски ботове и тролове", го е накарал да мисли, че "там наистина има нещо".

Режисьорът Патрик Хьолшер написа: "Здравето на Путин вече трябва да бъде официално поставено под съмнение. В последното видео, публикувано от http://Kremlin.ru, можете ясно да видите аматьорската работа, която е имала за цел да накара ръцете му да изглеждат стабилни. Те не са си направили труда да го заснемат отново или да го поправят."

Публикацията на Хьолшер включва редактирана версия на видеото, което според него показва, че ръцете на Путин са отделен насложен елемент.

Тези коментари последваха съобщенията, че Путин не е бил виждан публично от две седмици след последното му появяване на конференция в Сочи.

#Putin's health must now be officially questioned. In the latest video released by https://t.co/kDIdVcCkIn you can clearly see the amateurish work to make his hands appear steady. They did not bother to refilm it or fix it properly - it's there in full HD.https://t.co/aDEf8zOoDd pic.twitter.com/XnFMRrn1Uk