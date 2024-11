Може ли Европа да се защити с по-малко американска помощ?

Представете си, че е 2030 г. Русия и Китай провеждат първите си големи военни учения в Арктика. Наречено „Восток 2030“, съвместното учение включва хиляди войници, танкове, самолети и по-голямата част от руския и китайския северен флот. Това е само най-новата проява на „историческото партньорство“ на Москва и Пекин.

Още по темата Обкръжението на Тръмп било съгласно да "предаде“ Украйна на Русия 24 ное 2024 22:55 117

През последните пет години Русия и Китай постоянно увеличават военното и икономическото си присъствие в Арктика. „Прекратяването на огъня“ през 2025 г. в руско-украинската война позволи на Москва да възстанови военните си сили. Пекин също започна да гледа на НАТО като на хартиен тигър, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп ускори изместването на фокуса на Вашингтон от Европа към Китай.

Изведнъж Русия обяви, че е разширила контрола си върху арктическия континентален шелф. Китай заявява, че признава претенцията. На свой ред Русия заявява, че „историческата претенция“ на Китай към Южнокитайско море също е легитимна. Скоро след това китайско-руските сили нахлуват в норвежкия архипелаг Шпицберген - стратегическа група острови, която контролира достъпа до далечния север. Силите на НАТО се мобилизират, но не разполагат с мощта и логистичната сила на американската армия, за да си го върнат.

Това видение за края на света не е пророчество. Но не е и напълно неправдоподобно. Извлечен от The Retreat From Strategy , нова книга на генерал лорд Дейвид Ричардс, бивш началник на британските въоръжени сили, и Джулиан Линдли-Френч, професор в Холандската академия по отбрана, сценарият разкрива заплахите за сигурността, пред които е изправена Европа, и как те може да се разгърне, ако не бъде адресирано, пише Financial Times.

Въпреки всичките загуби, които е претърпяла досега в Украйна – около 700 000 убити или ранени, според военното разузнаване на Обединеното кралство – генерал Кристофър Каволи, върховният главнокомандващ на НАТО, предупреди миналия месец, че руската армия ще излезе от войната „по-силна от нея“.

Освен това въоръжените сили на Русия „ще бъдат на границата на нашия съюз. . . командвани от същите хора, които вече ни виждат като врагове“, каза той. „Ще имаме противник с истински умения, маса войски и ясни намерения.“

В продължение на 75 години САЩ играеха огромна роля в НАТО. И все пак завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом повдигна призрака на война в Европа, в която съюзниците от НАТО може вече да не могат да разчитат на пълната подкрепа на САЩ - или може би изобщо на подкрепа от САЩ. Още преди изборите централният въпрос, както каза германският министър на отбраната Борис Писториус през октомври, беше дали САЩ са направили „много по-малко в Европа. . . или малко по-малко. Така или иначе, трябва да направим повече.” След изборите в САЩ европейските призиви за действие станаха по-настоятелни. „Трябва да можем да се защитим“, каза президентът на Франция Еманюел Макрон този месец, предупреждавайки, че Европа не трябва да се превръща в слабо „тревопасно животно“, заобиколено от „месоядни“.

Досега обаче европейските дела не отговарят на реториката. Някои плановици на отбраната дори се връщат към 70-те години на миналия век - последният път, когато НАТО, за да компенсира слабото си конвенционално възпиране, даде ясно на Москва, че ако бъде атакувана, първо ще използва ядрени оръжия.

„По един или друг начин, европейците ще трябва да поемат по-голяма част от тежестта [на отбраната]“, признава високопоставен европейски служител по сигурността, пожелал анонимност. „Въпросът е дали това ще бъде управляван процес или хаотичен.“

Има три основни въпроса, с които НАТО ще трябва да се сблъска, ако САЩ внезапно прекратят своето присъствие в сигурността в Европа. какво да правя Какво да направим първо? И колко ще струва?

Изданието пише още, че на хартия военният съюз никога не е бил по-подготвен. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. съюзниците разположиха повече сили в Източна Европа, договориха много подробни военни планове и се присъединиха към така наречения „Нов модел на силите“ на НАТО.

Това изисква разполагането на над 100 000 войници за по-малко от 10 дни - два пъти повече и пет дни по-бързо от плановете на НАТО преди 2022 г. Но дали европейските съюзници на НАТО могат да направят това без американски военни способности и лидерство е друг въпрос.

„Сега има много повече загриженост в балтийските страни и Полша за собствената им сигурност и мисля, че всички останали разбират това“, казва друг високопоставен европейски служител. „Време е лидерите на [европейския НАТО] да седнат и да осъзнаят какво трябва да направят. Ще бъде ли трудно? . . . О, да, ще бъде много, много трудно.”

Британската армия, която традиционно е вторият най-важен участник в НАТО след САЩ, е „изпразнена“, каза Джон Хийли, министър на отбраната на Обединеното кралство. Военните запаси във Франция, която разполага с вторите по важност въоръжени сили в Европейския НАТО, са оскъдни. Що се отнася до Германия, потенциално най-големият харчещ на континента, модернизацията на нейната армия е затруднена от липсата на средства поради конституционните ограничения на разходите на Германия.

„Изпълнението на задълженията [на НАТО] ще изисква от европейските членове на НАТО значително да повишат нивата си на готовност, да затворят критични зони на способности, да укрепят своите отбранително-промишлени бази и да направят дългосрочни финансови инвестиции в сили и отбранителни иновации“, смята Международният институт за стратегически изследвания -танк предупреди в скорошен доклад . „Бързото справяне с тези недостатъци е амбициозно“, добави той.

И всичко това е в допълнение към това, което Европа ще трябва да направи, ако Америка се оттегли от НАТО. При този сценарий нещата в горната част на всеки хипотетичен списък със „задачи“ са това, което Едуард Стрингър, бивш британски военновъздушен маршал, нарича „скучни неща“.

„Това е „скучна война“ – неща като запаси от боеприпаси, транспорт и логистика – това наистина има значение“, казва Стрингър, който е писал за възможно НАТО след създаването на САЩ. „Това също е нещо, което почти никой не прави правилно в мащаб, с изключение на САЩ.“

Но част от това, което САЩ предоставят на НАТО - като флотата си от товарни самолети C17, които струват 340 милиона долара на брой и могат да превозват 75 тона оборудване на почти 4500 км без презареждане - е почти незаменимо. Произведените в САЩ F-35 също все повече се намират в сърцето на бойната въздушна мощ на НАТО, като повече от 500 от бойните самолети се очаква да оперират в Европа до средата на 2030 г., изчислява IISS.

„Тук не става дума за пари“, казва дипломат от ЕС, присъстващ по време на дискусиите между лидерите на ЕС за това как да се отговори на втория мандат на Тръмп два дни след изборите. „Пари можем да намерим, това е политически въпрос“, добавя дипломатът. „Това, което не можем да намерим, е комплектът, който имат американците. Това е практически въпрос.“

Един от проблемите е неефективността на фрагментираната отбранителна индустрия на Европа. В 11 основни категории основни оръжейни системи - като изтребители, танкове и разрушители - САЩ разполагат с 32 вида системи, докато Европа поддържа 172, според McKinsey.

Тази липса на мащаб увеличава разходите, ограничава оперативната съвместимост и създава логистични кошмари, дори с прости неща като боеприпаси, които се предполага, че са стандартни в НАТО. Въоръжените сили на Украйна трябваше да се справят с повече от дузина различни видове 155-милиметрови артилерийски снаряди, например, като често трябваше да коригират оръдията си за всяка версия.

„Трябва да дефрагментираме европейската отбранителна индустрия. Има твърде много платформи“, казва Пиероберто Фолгиеро, главен изпълнителен директор на италианската фирма за отбрана и корабостроител Fincantieri. „Но отбранителният бизнес процъфтява и фокусът върху националните шампиони е необуздан. Така че защо трябва да се сливат? Ще е необходима много политическа воля.”

Друг проблем, който Европа ще трябва да реши, ако Вашингтон се откаже от НАТО, е липсата на лидерство на САЩ. Това е най-видимо във фигурата на върховния главнокомандващ на НАТО, винаги американец. Но това е вярно и за оперативното планиране, което САЩ предоставят.

„САЩ омаловажават това, както и Европа, защото е леко неудобно. Но махнете това ръководство на САЩ – треньора на отбора и капитана на отбора, ако желаете – и останалата част от отбора може да започне да се кара“, казва Стрингър.

Столиците на ЕС преговарят до каква степен на изпълнители в областта на отбраната от трети държави - като тези от Обединеното кралство, Норвегия или Турция - трябва да бъде разрешено да участват в предложени споразумения за съвместно закупуване или споделени платформи. Тази битка, главно между Франция и останалите, вече забави усилията на ЕС да налива пари в съвместни инициативи за обществени поръчки.

Франция сигнализира миналата седмица, че ще бъде отворена за компании извън ЕС, които имат достъп до около една трета от предложен фонд за обществени поръчки в областта на отбраната, казаха служители пред Financial Times.

Третият основен проблем е финансирането. Европейските съюзници в НАТО са увеличили разходите за отбрана от 2022 г. насам с почти една трета, в реално изражение, до 476 милиарда долара, според НАТО. Към този юни 23 от 32-те членки на НАТО също изпълниха целта си да изразходват 2 процента от БВП за отбрана, повече от два пъти повече, отколкото преди четири години.

Въпреки това Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, каза, че Европа „няма да стигне дотам с целта от 2 процента“. „Колкото повече харчим за отбрана, толкова повече намаляваме риска от бъдещи конфликти“, каза Руте този месец.

Харченето на повече също би дало ясен знак за сериозно намерение. Но въпросът е как, предвид ограничените бюджети, високите нива на публичен дълг и конкуриращи се приоритети като здравеопазване и образование. Новото правителство на Обединеното кралство заяви, че се е ангажирало да увеличи своя бюджет за отбрана до 2,5 процента от БВП, въпреки че все още не е казал кога.

Що се отнася до ЕС, страни като Италия, Полша и Гърция предложиха 27-те държави да подпишат общи облигации, за да финансират увеличените разходи за отбрана в целия блок. Но Германия и Холандия се противопоставят на това. Друга възможност е Брюксел да пренасочи десетки милиарди евро от общия бюджет на блока, вместо да ги използва за намаляване на икономическото неравенство между страните от ЕС.



Никой не знае какво ще направи Тръмп, колко бързо или как ще се разиграят разногласията в републиканските кръгове. Майк Уолц, номинираният от Тръмп за съветник по националната сигурност, и Марко Рубио, неговият кандидат за държавен секретар на САЩ, са известни като китайски ястреби. Но нито един от двамата не може да бъде обвинен, че се отнася към Русия като гълъб и е малко вероятно да одобри изоставянето на НАТО.

„Има огромен резервоар от подкрепа за НАТО в рамките на Конгреса на САЩ, а НАТО без САЩ не би била НАТО“, казва лорд Питър Рикетс, бивш постоянен представител на Обединеното кралство в НАТО.

Но това не означава, че САЩ не могат да намалят присъствието си в НАТО - например чрез пренасочване на някои от около 90 000 американски войници, разположени в момента в Европа, спрямо около 65 000, когато Русия анексира Крим през 2014 г.

Едно предложение, което се разпространява сред консервативните републиканци, наречено „спящ НАТО“ от анализатора Сумантра Майтра, твърди, че САЩ трябва да предоставят на НАТО логистична подкрепа „в краен случай“, оставяйки останалото на Европа. Друг, съдържащ се в т. нар. Проект 2025 на Heritage Foundation , казва, че Европейският НАТО трябва да изпрати „по-голямата част от конвенционалните сили, необходими за възпиране на Русия“, като САЩ предоставят ядрено възпиращо средство и „избират други способности“.

Много европейци се надяват, че въпросът с поддържането на подкрепата на САЩ може да бъде решен само с пари.

Те посочват, че по някои критерии европейският НАТО дава на САЩ добра сделка. Едно проучване от 2019 г. изчислява, че преките военни разходи на САЩ за Европа тогава са били 36 милиарда долара, или 6 процента от нейния бюджет за отбрана, срещу 264 милиарда долара, похарчени от европейските страни от НАТО. Съществува и спешният въпрос за помощта за Украйна, първата отбранителна линия на Европа срещу Русия. От февруари 2022 г. САЩ са предоставили на Киев 66 милиарда евро военна помощ, докато европейските съюзници в НАТО са натрупали 85 милиарда евро, според Института за световна икономика в Кил.

Пълното заместване на военния принос на САЩ се равнява на около 0,3 процента от БВП на ЕС. Обединеното кралство и Европа „могат да си позволят“ това, казва европейският представител на отбраната, въпреки че „ще бъде особено трудно решение, защото голяма част от оборудването ще трябва да бъде закупено от американците“.

Що се отнася до разузнаването, на Европа все още липсва нещо, сравнимо със способностите на САЩ за събиране на данни. Но не всичко е мрачно; Войната в Украйна показа, че някои европейски страни, особено балтийските и скандинавските държави, заедно с Великобритания с нейното членство в разузнавателната мрежа Петте очи, ръководена от САЩ, са успели да съберат впечатляваща представа за Русия.

Европейската отбранителна индустрия също набира скорост. Според Франсоа Хейсбург, старши съветник на IISS, сега Европа произвежда повече артилерийски снаряди от САЩ. Има и примери за няколко успешно консолидирани европейски оръжейни компании, върху които да надграждаме.

Това включва германската Rheinmetall, скандинавската мултинационална Nammo и MBDA, европейска мултинационална компания, която произвежда ракети, включително Storm Shadows, и която стартира съвместно предприятие за 5,5 милиарда долара тази година с американската Raytheon за производство на ракети за противовъздушна отбрана Patriot в Германия.

Нищо от това не намалява необходимостта Европа да действа бързо, тъй като САЩ все повече се фокусират върху други приоритети.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase