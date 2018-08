Горещият отпечатък върху Европа: Преди зелена, а сега пожълтяла

Следите от топлинната вълна и сушата в Европа това лято са видими и от Космоса.

Германският астронавт Александер Герст публикува снимки, направени от борда на Международната космическа станция.

На тях се вижда, че Стария континент е станал кафяв на цвят, вместо обичайното зелено на тревата и дърветата.

"Току що имах възможност да направя първите си снимки на обхванатата от суша Централна Европа и останах шокиран. Онова, което беше зелено сега е кафяво. Никога не съм виждал подобно нещо до сега", коментира Герст, цитран от "Труд".

Hier zum Vergleich ein paar Fotos von 2014. Krasser Unterschied, mit bloßem Auge aus dem Weltraum sichtbar...

---

Here for comparison a few photos from 2014, big difference, visible from space with the naked eye... pic.twitter.com/obFZQb5VC1