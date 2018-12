През 2030-а климатът ще е като този преди 3 млн. години

Към 2030 г. климатът на Земята ще е като този преди 3 милиона години, сочат резултатите от изследване, цитирани от Франс прес.

Става въпрос за плиоцена, когато климатът бил сух, Северна и Южна Америка били отделени една от друга, Гренландия не била заледена, океанското ниво било с 18 метра по-високо, отколкото е днес, и температурите били по-високи с 1,8-3,6 градуса Целзий в сравнение с днешните им стойности.

"Насочили сме се към впечатляващи промени за съвсем кратък срок", заяви Джак Уилямс, експерт по науки на Земята, палеоекология и климатология от университета на Уисконсин в Мадисън.

Учените освен това смятат, че ако емисиите въглероден диоксид продължат със същите темпове, към 2150 г. Земята ще се върне 50 милиона години назад във времето, в началото на еволюцията на първите бозайници, след като е известно, че динозаврите са изчезнали преди около 65 милиона години.

"На ледената покривка е нужно много време, за да се стопи", поясни Уилямс. "Следователно Гренландия няма отново да се превърне в зелено парче суша в началото на следващия век и океанското ниво няма да се повиши с 18 метра".

Затоплянето обаче ще изненада редица видове, които са еволюирали милиони години. "Много видове ще изчезнат. Изследването показва, че можем да се осланяме на историята на Земята, за да опознаем по-добре сегашните промени и да се приспособим към тях", уточни Уилямс.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences. /БТА/