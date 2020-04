Астронавтите за изолацията: Разберете, че го правим с по-висша цел!

Близо 1 млрд. души по света вече спазват социална дистанция и са под карантина с една единствена цел - да изправим кривата и разпространението на COVID-19. Но всичко това ни струва много - освен икономическа криза изолацията се отразява и на психиката ни.

За щастие на Земята, и съвсем близо до нея има хора, които имат богат опит с това - астронавтите.

Една от тях е Пеги Уитсън, която през 2017 г. счупи рекорда за най-много последователни дни в космоса и прекара 665 дни на Международната космическа станция.

WATCH: @AstroPeggy, one of the most successful astronauts in American history, shares her advice for staying in during the #coronavirus pandemic: “You have to be able to communicate effectively... that is the most important thing you have to be able to do.” pic.twitter.com/m3mzy0BOsE