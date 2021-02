Филми на Дорон Еран и Саболч Хайду на 25-ия СФФ

Най-новият филмов разказ на именития израелски режисьор и продуцент Дорон Еран носи предизвикателното заглавие "Предателство". Историята се фокусира върху стремежа на един сериозен и успешен адвокат да използва почти неограничените възможности на социалните мрежи, за да създаде виртуален любовник на съпругата си. Реалността в интернет е измамна във всеки възможен аспект, там непрестанно се смесват добро и зло. Да се поддържа огъня в отношенията между двама души в продължение на много години е задача, която изисква умения да жонглираш с много детайли в ежедневието. Освен това е задължително да се спазват установените правила – в реалния, но особено строго – и във виртуалния свят. Защото във всеки един момент нечии действия могат да се обърнат срещу извършителя им – и да го поразят като истински бумеранг. Този удар, дори и да е виртуален, се оказва изключително болезнен…

"Предателство" ще бъде представен пред българската публика през март, като София Филм Фест е един от първите фестивали, които ще прожектират новия филм на Дорон Еран. Режисьорът има във филмографията си 13 заглавия, но като продуцент подписът му стои под над 50 филма и телевизионни продукции, сериали, разпространени в Израел и по света. Дорон Еран е бил специален гост у нас, като през годините в програмата на СФФ сме представяли неговите филми "Снимка", "Нов дух", а през 2020 година - "Последният час на господин Кол".

Филмите, конструирани като мозайка на човешките взаимоотношения и влиянието, което изпълнената с напрежение реалност оказва върху тях, имат способност да предоставят интригуващи обещания. Най-новата творба на унгарския режисьор Саболч Хайду "Съкровищата на града" наподобява точно такъв скъпоценен камък – в особената мрежа от семейни, политически, сексуални и романтични връзки на сюжета нищо не е това, което изглежда на пръв поглед. Едно събитие води след себе си други, персонажите се появяват в различни роли и ситуации, а накрая се оказва, че животите на 22 души са се преплели по непредсказуем начин и са представили на зрителите епизоди от една магическа нощ в техния град.

Това е осмият пълнометражен филм на прочутия и с актьорските си пристрастия сценарист и режисьор Саболч Хайду. Както и в "Живял съм и по-добре" ("It’s Not The Time of My Life"), част от ролите се изпълняват от семейството на Саболч – жена му актрисата Орсоля Тьорьок-Илиеш и двете им деца. Орсоля е сред копродуцентите на филма заедно с един от най-големите поддръжници на независимото кино и член на международното жури на 24-тия София Филм Фест – американският продуцент Джим Старк.