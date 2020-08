Десподов за коронавируса: Ще се видим скоро, никой не е застрахован

View this post on Instagram

Благодаря ви за съобщенията! Тестът ми за коронавирус е позитивен, но след леко неразположение, всичко е наред и се чувствам добре. Ето, че нито един от нас не е застрахован, затова пазете себе си и близките си. Ще се видим скоро на терена! 💪🔥